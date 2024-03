Entonado por el triunfo, Banfield ya piensa en Vélez

Como visitante, el Taladro sacó tres puntos de oro que valen por seis y de esta manera se anotó otra alegría en la Copa de la Liga y llegó a los cinco partidos sin perder: le ganó a Deportivo Riestra y al propio Decano y logró tres empates, por lo tanto se encamina con diez puntos en la tabla de la Zona A, a siete de los líderes.

En relación a su doble conquista, el joven Rivera, formado en el Taladro, contó cómo vivió este partido y soltó que el propio DT Julio César Falcioni vaticinó que iba a anotarse en la red: "En la semana Julio me dijo que iba a hacer un gol, que me tenía fe para que convirtiera, que iba a llegar y que pretendía que me recupere futbolísticamente. El partido fue sufrido, Marcelo Barovero se lució, es un arquerazo y sacó pelotas clave, enfrentamos a un rival durísimo en dos pelotas que me quedaron estuve tranquilo para convertir, se necesitaba mucho".

En diálogo con TNT Sports, Rivera manifestó que el Taladro tiene con qué para estar entre los cuatro primeros y no sacan ese objetivo de la mente: "Está complicado pero hacia eso vamos, no arrancamos del mejor modo en el torneo, pero hoy está todo tan parejo que hay que ir a de a poco y vamos paso a paso. Trataremos de dar el máximo y salir adelante".

Rivera sintió el cariño de la gente y es uno de los jugadores respaldados por los hinchas, al surgir en la cantera Albiverde: "Estoy muy feliz por el amor que medan y poder cumplirles de esta manera, me siento agradecido por el apoyo, hasta felicitan a mi mamá. Mi familia tuvo muchas alegrías en este tiempo".

Pero no todo es brillante en el Taladro, ya que si bien logró un heroico triunfo contra el Decano en Tucumán, sufrió la expulsión de Quinteros, quien no estará a la orden frente a Vélez.