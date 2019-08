La situación fue grabada por personal del establecimiento educativo y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El hombre, de unos 30 años y que se encontraría de licencia por Carpeta Médica, le rogaba que volviera a la casa para seguir hablando mientras intentaba por la fuerza desprenderla por la fuerza.

A los llantos, la mujer, de 28 años, decía que le había sacado el arma y que le había dicho que "hoy me iba a morir", mientras que él no dejaba de negarlo. El oficial, que dijo llamarse Cristian, pidió que no filmaran la escena, mientras que ella aseguraba: "no me da vergüenza, es lo que hacés vos todos los días".

ADEMÁS:

Hallaron el cadáver de un bebé recién nacido en un basural

"Dale me vas a acompañar al psiquiatra", trataba de convencerla el hombre mientras seguía haciendo fuerza para tratar de desprender sus brazos. Ella, insistía que él no quiso ir al médico.

La difusión de la escena recibió no hizo más que la gente condenara la actitud del oficial y el accionar de los docentes y trabajadores de la escuela.

El hombre quedó detenido y se le incautó el arma. en el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 2 Especializada en Violencia de Genero, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.

http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/guia-de-derivaciones/violencia-familiar.aspx