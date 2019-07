La drástica decisión de Silvia Vilta, docente jubilada, llegó luego de que los operarios admitieran que el arreglo que realizaban sólo resolvería la situación de dos cuadras de la calle Figueredo entre Palma y Machado, donde se encontraban. La mujer, sin embargo, no culpó a los trabajadores por la situación que atravesaban.

"Estoy arriba de la camioneta de Edesur y no me voy de acá hasta que las autoridades se enteren que hace más de cinco días que estamos sin luz", expresó en el video que se difundió a través de las redes sociales. Poco después, dos policías intentaron bajarla del vehículo, pero no lo lograron hasta que la luz volvió al barrio.

"Me subí y acompañé a los operarios transformador por transformador para que todos podamos tener el suministro de luz", dice Vilta y aclaró: "Hace cinco días que venimos reclamando sin respuestas y estamos pagando tarifas escandalosas".

La falta de luz provocó la suspensión de clases, pérdida de alimentos, carecer de calefacción en los hogares, y el desabastecimiento de agua.

"Fue la forma en que conseguimos que la empresa se haga cargo del problema. Junto con los vecinos fuimos con los trabajadores de la empresa transformador por transformador para que todos tuviéramos servicio", señaló Vilta y agregó: "La luz aparece cuando hay protestas".