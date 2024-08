López: "Nosotros vamos a hacer lo mejor para cambiar esta realidad"

Fue un duelo clave porque sirvió para cortar una racha, pero también para que el rival más inmediato en la lucha por la permanencia no se aleje. Este mismo explicó López en diálogo con Deportes del Sur: "Mucha gente nos dijo que esto era una final adelantada porqué eran tres puntos fundamentales para mantener viva la ilusión. Si Rafaela nos ganaba se nos escapaba a ocho y si bien no era determinante, se nos iba a hacer cuesta arriba por ende estos tres puntos son súper importantes para también cambiar el chip, no tengo duda de que la forma en la que jugamos el domingo, como una final es cómo vamos a jugar todos los partidos".

Además, el joven atacante habló de lo que significó la llegada de Jorge Vivaldo tras la salida de Juan Ignacio Brown y cómo impactó esto en el grupo: "Cuando se va un cuerpo técnico y llega uno nuevo, la energía se renueva mucho y uno nunca sabe que puede pasar. Apenas llegó Vivaldo nos dijo que arrancábamos de cero y había que empezar a escribir una historia nueva, lo que pasado pisado y hay que mirar hacia adelante".

Finalmente, a título personal, añadió: "La posibilidad que me dieron los técnicos de mostrarme es sumamente importante para mí y me pone muy contento este momento que estoy viviendo desde lo personal, lógicamente sin sacarle dramatismo a la situación que estamos viviendo. Esto es algo que vengo laburando hace mucho no solo yo si no toda mi familia. Ayer me ponía a pensar en todo lo que pasé para estar donde estoy hoy, estoy súper contento de haber convertido este gol tan importante".