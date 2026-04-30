Advirtieron que Starlink reduce la velocidad de conexión a internet si se consumen "demasiados datos"

El usuario explicó que la conexión pasó de funcionar normalmente a presentar dificultades incluso para reproducir videos en plataformas como YouTube. De acuerdo con su publicación, la velocidad quedó reducida al punto de permitir apenas la carga de páginas web livianas.

Otros clientes de Starlink señalaron en Reddit que la compañía aparentemente compara el consumo mensual actual con el promedio de uso de los últimos seis meses antes de decidir una limitación temporal del servicio. La empresa no informó públicamente cuál es el umbral exacto que activa estas restricciones.

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La posible modificación en las políticas de uso llega en un contexto de fuerte expansión de Starlink. El servicio de internet satelital de SpaceX, propiedad de Elon Musk, superó recientemente los 10 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Ese crecimiento obligó a la compañía a reorganizar parte de sus planes y prioridades de tráfico para sostener el rendimiento de la red. En los últimos meses, Starlink lanzó distintas variantes de su "Plan Residencial" con diferencias de velocidad y prioridad de conexión según la demanda de cada zona.

De acuerdo con el correo publicado por el cliente afectado, la reducción de velocidad permanecería activa hasta el inicio del siguiente ciclo de facturación. Como alternativa, Starlink recomendó migrar a un plan superior con mayor prioridad de datos, una señal de que la empresa podría avanzar hacia un modelo más estricto de administración de consumo dentro de su red satelital.