Si tu Google Chromecast presenta fallas esta son las tres soluciones para destrabarlo

La primera solución recomendada es revisar el cable y el cargador utilizados para alimentar el Chromecast. Una alimentación inestable puede provocar bloqueos o impedir que el sistema termine de iniciar.

Cambiar el cable USB por uno en buen estado.

Probar otro cargador compatible , preferentemente original.

, preferentemente original. Evitar conectar el Chromecast directamente al puerto USB del televisor si no entrega suficiente energía.

2- Falta de memoria en el chromecast

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Otra de las causas habituales de fallas es la falta de espacio libre dentro del dispositivo. Cuando el almacenamiento se llena, las aplicaciones pueden comenzar a funcionar con errores o provocar congelamientos constantes.

Eliminar aplicaciones que no se utilicen.

Mantener al menos 1 GB de espacio libre.

de espacio libre. Borrar la caché desde Ajustes > Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones.

Limpiar especialmente plataformas pesadas como Netflix, Disney +, o Prime Video.

3- Formatear el sistema

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Si los problemas continúan después de realizar esos pasos, la última alternativa es restablecer el Chromecast a su configuración de fábrica para eliminar errores acumulados o archivos corruptos del sistema.

Ir a Ajustes > Sistema > Información > Restablecer estado de fábrica.

Si el dispositivo está congelado, mantener presionado el botón físico trasero hasta que el LED cambie de color.

Esperar a que el equipo reinicie y vuelva a la configuración inicial.

Cuando ninguna de las soluciones anteriores funciona, el restablecimiento de fábrica aparece como la alternativa más efectiva para eliminar configuraciones dañadas y recuperar el rendimiento original del equipo.