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Si tu Google Chromecast presenta fallas esta son las tres soluciones para destrabarlo

Los problemas afectan el arranque del dispositivo y la apertura de aplicaciones. Hay tres métodos recomendados para intentar recuperar el funcionamiento.

El dispositivo Chromecast con Google TV comenzó a presentar fallas en distintos usuarios que reportan bloqueos al encender el dispositivo, congelamientos al abrir aplicaciones, y errores durante la reproducción de series y películas.

Uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando el equipo queda detenido en el logo de Google TV o deja de responder al navegar entre menús y plataformas de streaming. También se registran cierres inesperados de aplicaciones y lentitud general en el sistema.

Ante este escenario, existen distintas soluciones que pueden ayudar a recuperar el funcionamiento normal del dispositivo sin necesidad de reemplazarlo. Las recomendaciones apuntan principalmente a problemas de alimentación, almacenamiento y fallas del sistema.

1- Revisar que el equipo esta en buenas condiciones

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La primera solución recomendada es revisar el cable y el cargador utilizados para alimentar el Chromecast. Una alimentación inestable puede provocar bloqueos o impedir que el sistema termine de iniciar.

  • Cambiar el cable USB por uno en buen estado.
  • Probar otro cargador compatible, preferentemente original.
  • Evitar conectar el Chromecast directamente al puerto USB del televisor si no entrega suficiente energía.

2- Falta de memoria en el chromecast

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Otra de las causas habituales de fallas es la falta de espacio libre dentro del dispositivo. Cuando el almacenamiento se llena, las aplicaciones pueden comenzar a funcionar con errores o provocar congelamientos constantes.

  • Eliminar aplicaciones que no se utilicen.
  • Mantener al menos 1 GB de espacio libre.
  • Borrar la caché desde Ajustes > Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones.
  • Limpiar especialmente plataformas pesadas como Netflix, Disney +, o Prime Video.

3- Formatear el sistema

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Si los problemas continúan después de realizar esos pasos, la última alternativa es restablecer el Chromecast a su configuración de fábrica para eliminar errores acumulados o archivos corruptos del sistema.

  • Ir a Ajustes > Sistema > Información > Restablecer estado de fábrica.
  • Si el dispositivo está congelado, mantener presionado el botón físico trasero hasta que el LED cambie de color.
  • Esperar a que el equipo reinicie y vuelva a la configuración inicial.

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Cuando ninguna de las soluciones anteriores funciona, el restablecimiento de fábrica aparece como la alternativa más efectiva para eliminar configuraciones dañadas y recuperar el rendimiento original del equipo.

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