El rumor tenía varios días dando vueltas en las redes sociales, pero finalmente se confirmó con el lanzamiento de las imágenes de lo que se viene en el mundo del título de Mediatonic .

De esta manera, los fanáticos de los videojuegos Fall Guys y Among Us tienen un muy bien motivo para marcar en sus calendarios el próximo 22 de marzo: es el día señalado para el lanzamiento de la cuarta temporada del videojuego de Mediatonic, la cual contará con la colaboración del multijugador en línea desarrollado por la compañía estadounidense InnerSloth.

Además se publicó en las últimas horas un tráiler adelanto de lo que se viene dentro del mundo de Fall Guys, donde se pudo ver un anticipo del esperado crossover entre dos de los títulos más populares del momento.

Interior nota.JPG Among Us llega al mundo de Fall Guys para la alegría de los fans de los videojuegos

En las imágenes se presenta la nueva temática que tendrá Fall Guys para su cuarta temporada, la cual estará ambientada en el futuro, llena de luces de Neón al mejor estilo Tron.

Pero lo más esperado de este anticipo llegó al finalizar el clip, donde se puede tener un pequeño vistazo a la colaboración que tendrán con Among Us.

Es que en el cierre del tráiler se puede ver a un personaje mostrando el traje que llegará al juego y que incluso cuenta con un huevo en su cabeza.

Mirá las esperadas imágenes a continuación:

Embed

Y mientras los fanáticos de Among Us continúan esperando la llegada de la anunciada -y más que demorada- nave The Airship, el videojuego del impostor tendrá un nuevo mapa para seguir disfrutando del juego gracias a la popular streamer Pokimane,

"5up y Hafu están armando un mapa, que estoy ayudando a financiar y que saldrá antes que The Airship", reveló Pokimane ante los fanáticos.

"Ni siquiera sé cuándo saldrá el nuevo mapa, pero habrá otro mapa. Y será más genial, será mejor, será increíble. Punto”, concluyó.