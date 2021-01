Among Us y TikTok: qué tienen en común el videojuego y la red social

Among Us fue uno de los videojuegos más famosos del 2020, mientras que TikTok, la popular plataforma de videos cortos se colocó al tope entre las redes sociales y sus contenidos cosechaban millones de reproducciones.

La supremacía de ambas quedó demostrada en un estudio elaborada por la consultora norteamericana Apptopia, encargada de recolectar información de las tiendas Google Play y App Store, que demostró que Among Us fue el videojuego para dispositivos móviles más descargado del año pasado.

Mientras que ocurrió lo mismo con TikTok dentro del segmento de aplicaciones.

El título de Innersloth, conocido también popularmente como “el juego del Impostor”, se convirtió en uno de los grandes fenómenos de 2020, y cosechó 264 millones de descargas a dispositivos, de los cuales 41 millones fueron en los Estados Unidos.

Cabe destacar que un juego Free to play para móviles, no se ubicó en el Top Ten de videojuegos que más recaudaron en 2020, ranking liderado por Call of Duty.

Por el lado de TikTok, cosechó más descargadas a nivel mundial, con 850 millones, y en los Estados Unidos, pese a los problemas con la administración Trump, registró 89 millones.