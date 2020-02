"Una de las cosas que llama la atención del informe es la edad a la que los padres dicen que dan el primer celular a sus hijos, que en Argentina está en un promedio de 9 años, aunque la brecha con otros países de Latinoamérica no es tan grande", señaló la gerente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google para el Cono Sur, Tamar Colodenco.

Los padres afirmaron que les dan un dispositivo móvil a sus hijos para "tenerlos entretenidos o que ellos accedan a herramientas de entretenimiento, pero también para seguridad y logística, para coordinar por ejemplo cuándo pasarlos a buscar, o saber dónde están, organizar el día a día", señaló Colodenco.

Argentina ostenta además otro récord regional, al ser el país con mayor porcentaje de padres que admite que sus hijos utilizan durante más de cuatro horas diarias los dispositivos tecnológicos, de acuerdo con el nuevo estudio.

PRIVACIDAD Y ACOSO, LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Google consultó entre diciembre de 2019 y enero de 2020 a 400 padres y 200 docentes, mientras que Unicef encuestó a casi 600 chicos, en su gran mayoría adolescentes de entre 16 y 18 años, a través de su plataforma digital U-Report, para obtener esta fotografía sobre el uso de la tecnología y la seguridad digital en Argentina.

Casi todos, 9 de cada 10 de los adolescentes y adultos, coincidieron en que la seguridad en Internet y la ciudadanía digital deben enseñarse a todos los chicos.

Sin embargo, hubo diferencias a la hora de que cada grupo señalara sus principales preocupaciones: los adultos apuntaron al consumo de contenido inapropiado y el acoso cibernético, mientras que los adolescentes subrayaron el tema de la privacidad y la seguridad de su información en línea.

SEXTING, GROOMING Y SHARENTING

"Los chicos están muy preocupados por la privacidad de sus datos, por la difusión no consentida de sus datos en las redes, a diferencia de los adultos, que respondieron que lo que más les preocupa es el acoso, la violencia en las redes. Los chicos están mirando más cómo protegerse en situaciones como el 'sexting', que es la circulación de imágenes privadas sin su consentimiento", remarcó Natalia Calisti, oficial de comunicación de Unicef Argentina.

La portavoz de Unicef advirtió que los adolescentes "están poniendo sobre la mesa un tema del que no se habla tanto" y "están diciendo que necesitan más herramientas para cuidar sus datos personales y su seguridad".

Calisti también apuntó al "sharenting", la tendencia de muchos padres a compartir imágenes de sus hijos, al señalar que "hay toda una generación de chicos que está pidiendo un poco más de respeto con el uso de su imagen, que está pidiendo a sus padres que por favor no publiquen más fotos de ellos, que no los etiqueten y no los expongan".

"Nos preocupa mucho lo que comparten los chicos y no miramos lo que compartimos nosotros", reflexionó la funcionaria de Unicef.

Otros resultados que llamaron la atención es que tanto los padres como los maestros encuestados reconocieron que sólo destinan unas cuatro horas al año a hablar sobre seguridad en línea con los niños y adolescentes, pese a que el informe halló una demanda generalizada por mayor información y capacitación sobre el tema.

DIÁLOGO Y MAYOR SEGURIDAD EN LÍNEA

Frente a este escenario, "Google tiene muchísimos recursos y desarrolla numerosas herramientas para ayudar a padres y docentes a trabajar estos temas con sus hijos y sus alumnos", aseguró Colodenco.

El programa "Sé genial en Internet" aporta recursos para educadores y familiares, además de un juego interactivo donde los niños pueden entender cómo resolver desafíos de la seguridad en línea y el uso seguro de Internet.

La compañía desarrolló asimismo con ayuda de expertos en ciudadanía digital cartillas para docentes y para padres, mientras que Unicef lanzó la "Guía de sensibilización sobre convivencia digital", una herramienta para que los adultos acompañen y promuevan una convivencia digital respetuosa.

La sede argentina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lanzó además un concurso de Rap Digital en el que jóvenes enviaron más de 200 videos en el que hablaron en clave de rap y "freestyle" sobre las problemáticas de la seguridad en línea, el "sexting" y el "grooming" (el acoso de un adulto a un menor de edad a través de Internet).

"Desde Unicef alentamos a los chicos a que hagan un uso responsable de internet, a que puedan alzar la voz, a proteger sus derechos en el mundo real y el mundo digital también. Internet abre una posibilidad enorme de participación, de expresión, es una ventana enorme de oportunidades, en la que además hay que tener precauciones, pero que les da a los chicos un potencial enorme sobre todo para hacerse oír", destacó Calisti.