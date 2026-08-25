China: Robots humanoides compiten en 51 pruebas deportivas

| Un robot chino bate el récord mundial de Usain Bolt en los 100 metros liso en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. pic.twitter.com/Zrz64gk7vQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 25, 2026

El breakdance también mostró algunas de las capacidades de movimiento de los humanoides. El modelo B-BOT Lu Xiaoming se impuso en la final por 13-0, en una competencia en la que los robots realizaron movimientos como giros sobre la cabeza y apoyos sobre las manos.

En tenis de mesa autónomo, el representativo universitario PKU-BAAI ganó la final frente a la delegación de la Universidad de Hong Kong por parciales de 11-0 y 11-7. La prueba se desarrolló sin asistencia remota, mientras que Xingzhe Taishan consiguió otro triunfo en la competencia de fuerza por parejas.

Un robot humanoide frente a Ding Ning, campeona olímpica de tenis de mesa en Río 2016.



La escena ocurrió en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín y muestra hasta dónde ha avanzado esta tecnología en coordinación y respuesta.



Fuente: CCTV#Robótica #China pic.twitter.com/tLhG8agQxy — Desierto digital (@SomosDesiertoMX) August 23, 2026

El modelo llamado "Tianzhuo", por su parte, ganó la categoría de salto de altura parado al alcanzar una elevación de 3,40 metros. Los resultados mostraron la capacidad de los robots para ejecutar movimientos deportivos complejos, aunque también dejaron en evidencia diferencias importantes entre el rendimiento atlético y las tareas que requieren precisión.

La parte industrial del certamen busca precisamente medir esas capacidades. Los ejercicios incluyen simulaciones de acomodo de productos en anaqueles comerciales y ensamblaje de piezas operativas. Según el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, llevar estas máquinas desde los laboratorios hacia sectores como la producción, la paquetería y el cuidado de personas mayores constituye una prioridad nacional.

♂️ ¡La segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides se está celebrando a todo ritmo en la "Cinta de Hielo" de Pekín! (del 22 al 26 de agosto de 2026)



Participan 666 equipos y 2056 robots de 16 países de los seis continentes, que disputarán más de 1300… pic.twitter.com/Ztm58cx5HH — Embajada de China en Panamá (@EmbChinaPa) August 23, 2026

Las pruebas también mostraron que la manipulación motriz fina continúa siendo uno de los principales desafíos para los robots humanoides. Mientras algunas máquinas pueden alcanzar velocidades y realizar movimientos acrobáticos, las tareas industriales exigen coordinación y precisión sostenidas, lo que puede requerir varios intentos para completar correctamente una operación.

Los Juegos de Pekín funcionan así como un banco de pruebas para una tecnología que busca ampliar su presencia más allá de los laboratorios. El desafío para los fabricantes será trasladar las capacidades demostradas en las competencias deportivas a entornos reales de trabajo, donde la precisión, la autonomía y la repetibilidad resultan tan importantes como la velocidad o la fuerza.