Acusan a Amazon de comprar y destruir miles de libros para entrenar sus modelos de IA

El objetivo es incorporar esos textos a los enormes volúmenes de información utilizados para entrenar modelos de IA. Para que un sistema pueda generar textos, responder preguntas o imitar determinados estilos literarios, necesita analizar previamente grandes cantidades de contenido escrito.

El procedimiento tampoco sería exclusivo de Amazon. Se sospecha que otras compañías dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial, entre ellas Anthropic, creadora de Claude, también habrían recurrido a la adquisición de libros impresos para sus procesos de entrenamiento. En algunos casos, las compras se realizan mediante intermediarios para evitar que los vendedores conozcan quién será el destinatario final de los ejemplares.

La investigación sostiene que el crecimiento de estas operaciones coincidió con un aumento inusual de las ventas de libros antiguos y descatalogados. Vendedores especializados detectaron durante el último año un incremento de pedidos realizados en grandes lotes, una tendencia que ahora aparece vinculada con la necesidad de las empresas de IA de acceder a nuevas fuentes de información.

La elección de libros anteriores a 2022 tendría además una explicación técnica. Las empresas buscan evitar que los modelos sean entrenados con material generado por otras inteligencias artificiales, ya que la incorporación progresiva de contenido producido por modelos podría provocar el denominado “colapso del modelo”, un fenómeno por el cual la calidad y diversidad de la información generada se deterioran.