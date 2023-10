¿Cómo capturar los mejores momentos durante los recitales?

Los próximo 18 y 19 de octubre, Motorola presentará junto con DF Entertainment, los shows de The Weeknd en Argentina. Para ello, Motorola le pidió a Luciano Bongiorno, content creator y licenciado en audiovisión, que compartiera algunos tips para explorar, disfrutar y usar el smartphone para documentar recitales de la mejor manera y revivirlos en cualquier momento:

Asegurate de tener tu celular con el 100% de batería

La mayor parte de los recitales suele durar como mínimo una hora y media, mientras que algunos se extienden a dos o más. Por lo cual contar con el 100% de la batería en el smartphone es fundamental para poder registrar todo el show sin importar qué momento optes por capturar. Para ello, Motorola cuenta con el cargadores TurboPower, de 30, 68 y hasta 125W, que te permitirán cargar energía para el día hasta en 7 minutos. Así, podrás vivir la mejor experiencia durante un show musical de comienzo a fin.

Configurá tu cámara para moverte libremente

La estabilización óptica de imagen (OIS) es una cualidad técnica disponible en dispositivos de última generación como la familia motorola edge (motorola edge 40, motorola edge 40 Pro) y la familia motorola razr (motorola razr 40 y motorola razr 40 Ultra). Esta herramienta se puede encender en el apartado de video para ayudar a que la imagen no se mueva. Esto es clave ya que a no ser que te encuentres en una platea o asiento fijo, en la mayoría de los recitales las personas se mueven constantemente, por lo cual es probable que puedan sufrir movimientos no deseados que afecten la calidad de los fotos o videos.

Utilizá las opciones para sacar fotos o grabar videos

Otro de los puntos a tener en cuenta para contar con el mejor contenido audiovisual en recitales, es activar la opción de tocar cualquier parte de la pantalla para capturar imágenes o grabar video de manera más simple y rápida. Asimismo, activando los gestos de Motorola podrán acceder a la cámara con un simple giro de muñeca.

Ajustá la exposición de forma manual para tener el mejor foco

Los recitales tienen múltiples focos de luz, por lo tanto, es clave ajustar la exposición en forma manual tocando en el lugar al que queremos dirigir el foco y deslizando hacia arriba o hacia abajo en la herramienta que aparecerá automáticamente, hasta lograr el balance que más nos sirva.

La fotografía en conciertos puede ser desafiante, pero también gratificante. Capturar momentos memorables y emocionantes puede generar imágenes impresionantes si se siguen las recomendaciones necesarias.

¿Cómo participar por entradas para The Weeknd?

Quienes compren un teléfono de la familia motorola razr en los canales propios de Motorola (Flagship stores y motorola.com), podrán participar para ganarse un (1) par de entradas para ver el show de The Weekend.

Para eso, luego de la compra del producto deberán ingresar en motorola.com/musica, completar dónde compraron, el número de factura y el número de IMEI, ahí mismo se redirigirá a una ruleta que avisará si es ganador o no.