La plataforma, que ya funciona en La Plata y fue creada por Martín Pérez, planea expandirse al Gran Buenos Aires, para luego llegar a Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe.

La app vincula a cocineros y comensales sin intermediarios y en un radio de hasta cuatro kilómetros de distancia, cuenta con su propia red de repartidores y ya tiene registrados 2.600 chef amateurs, 6.000 usuarios y un promedio de 90 pedidos diarios.

"Tenemos una gran oportunidad porque vemos que la gente está cambiando su forma de comer", expresó Pérez, quien contó que la idea de esta app surgió cuando "estaba solo, cocinando, y pensó que le encantaría compartir lo que estaba haciendo con alguien y le sorprendió la cantidad de gente que le dijo en las redes sociales que la usaría, especialmente personas que quedaron fuera del mercado laboral".

Además, garantizó que "toda persona que compre comida hecha va a lograr comer algo rico y saludable comprando en Pinny. No apuntamos a un público en particular, sino a todo el abanico de personas que compran comida hecha".

Cabe destacar que la aplicación aclara en sus términos y condiciones que será sólo un mero "intermediario" y postula que cada "chef" será único responsable de cumplir con las normas bromatológicas e impositivas vigentes.

Los usuarios, por su parte, tienen acceso al perfil de los cocineros y a los comentarios de otros comensales y, una vez hecho el pedido, pueden calificarlos.

Pero Ricardo Pedace, director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que habilita y fiscaliza los locales comerciales de la Ciudad y controla su higiene alimentaria, señaló en diálogo con la agencia de noticias Télam que "todos los lugares que elaboren alimentos para su comercialización deben estar habilitados, y quién no cumpla con esta exigencia está actuando de manera ilícita".

En el rubro de alimentación, es obligatorio tener vigente la libreta sanitaria y haber realizado el curso de Buenas prácticas de Manipulación de alimentos, que tiene una vigencia de dos años.

"Otro requisito es tener un local debidamente habilitado. Hoy tramitar una habilitación es simple, pero no puede ser en convivencia con una vivienda”, advirtió Pedace sobre la modalidad de la app que llegará esta semana.

Igual de categórico fue Tomas Schonamsgruber, director general de Higiene y Seguridad Alimentaria de la AGC, quien dijo a Télam que "nadie puede producir alimentos para la venta sin la habilitación correspondiente, ni habilitar una vivienda familiar con tal fin según el Código de Habilitaciones porteño”.

"Si bien las nuevas apps aún no están reglamentadas en el Código Alimentario Argentino, sí lo está la elaboración de alimentos”, señaló el funcionario, quien recordó dos casos recientes de botulismo en la Ciudad por el consumo de una semiconserva vegana elaborada en un domicilio particular.

"Debemos tener en cuenta como consumidores responsables que los alimentos que vamos a consumir o dar a nuestras familias sean inocuos para la salud", concluyó.

En tanto, la Asociación de Restaurantes puso énfasis en su preocupación por el perjuicio comercial que puede generarle la nueva app y advirtió sobre las condiciones sanitarias.

"En cualquier domicilio los costos son mucho menores que en nuestros locales. Así que, claramente, nos va a perjudicar", dijo una fuente de esa entidad.

Sumó su voz de alarma el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de CABA, Dante Camaño, quien manifestó a Télam que el nuevo sistema "es ilegal y también puede ser considerado un delito".

"No pueden aprobar que haya una competencia tan desleal, ya que estos empleados no hacen ningún tipo de aportes, no tienen ningún tipo de seguridad social y peor aún que la evasión tributaria es el peligro para la salud", sentenció Camaño.