Consejos para conseguir más seguidores en tu cuenta de Instagram

Acá hemos reunido algunos consejos que te ayudarán a conseguir más seguidores de Instagram:

Conoce a tus seguidores de Instagram

Este es uno de los principios más básicos de la publicidad y comunicación, y continúa vigente en las actividades de redes sociales. Debes definir a quién quieres atraer. Ten en cuenta que debes pensar de forma estratégica y conocer a fondo a tus seguidores de Instagram para determinar cuál es la mejor forma de expresar tu mensaje. Conocer las preferencias de tus seguidores te permitirá crear contenido atractivo, lo que se verá reflejado en el nivel de interacciones, en tu visibilidad y, finalmente, en la cantidad de seguidores que atraes para tu perfil de Instagram.

Para conocer a fondo los gustos de tus seguidores de Instagram debes ofrecer diferentes tipos de contenido en un periodo de tiempo para luego evaluar su efectividad con las estadísticas de Instagram. En esta sección encontrarás la visibilidad de la publicación y la recepción que tus seguidores mostraron para esa publicación en específico.

También puedes recurrir a herramientas adicionales como Hootsuite, Brandwatch y Sprout Social para tener acceso a estadísticas más detalladas que también pueden ser útiles para ganar más seguidores de Instagram.

Echa un ojo a tu competencia

Instagram es una plataforma increíblemente competitiva en la que debes intentar estar un paso adelante de tus competidores. Al hablar de observar a tu competencia no nos referimos a replicar sus estrategias, sino en ver qué funciona y qué no en cuanto a su contenido de Instagram. Esto te ayudará a descubrir qué es lo que te diferencia y cómo puedes aprovecharlo a tu favor.

Asimismo, si recién estás empezando en Instagram, ver a cuentas similares que ya tengan una base sólida de seguidores en Instagram puede ayudarte a determinar cuál es el camino a seguir. Adapta algunas ideas para crear estrategias propias y lograr ganar muchos seguidores de Instagram.

Cuida la estética de tu perfil para conseguir seguidores

El aspecto visual es crucial en las redes sociales y cobra mucho más peso en Instagram. Al llegar a tu perfil, un usuario promedio echará un vistazo a tus últimas publicaciones y de forma casi instintiva tomará la decisión de seguirte o simplemente cerrar tu perfil.

Cuida la estética y calidad de tus publicaciones para asegurarte de que estás publicando contenido atractivo que te permita ganar seguidores de Instagram de forma constante.

Trabaja en la calidad de tu contenido

Ya hablamos del aspecto visual, pero, ¿cuál es la esencia de tu contenido?

De seguro una foto llamativa te ayudará a conseguir un buen nivel de interacciones y quizás logres atraer a muchos seguidores de Instagram, pero imagina lo que podrías lograr con esa foto si tiene un significado adicional que pueda ser atractivo para tus seguidores.Piensa qué es lo que quieres comunicar y cuál es la mejor forma de hacerlo, esto te ayudará a tener una idea más clara de cómo hablarle a tus seguidores para crear un vínculo fuerte y duradero.

Interactúa con tus seguidores

Las redes sociales son un canal que va en dos direcciones y es precisamente esta cualidad lo que ha hecho que ahora sean incluso más importantes que medios tradicionales como TV y radio. Tómate el tiempo de responder mensajes e interacciones de tus seguidores de Instagram, pues no hacerlo puede hacer que estos simplemente decidan dejar de seguirte.

Lo que debes evitar

Al igual que en el mundo real, en Instagram existen algunas normas escritas y no escritas sobre el uso de las funciones de la plataforma. Por el objetivo de hacer crecer su perfil, muchos usuarios han decidido hacer lo que sea necesario para lograrlo, pero este pensamiento no solo puede no ser efectivo, sino que puede ser contraproducente y alejarnos de nuestro objetivo. Estas son algunas de las cosas que debes evitar:

Publicar en exceso: Es importante ser constante con tus publicaciones, pero debes hacerlo a un ritmo que no sea abrumador para tus seguidores de Instagram. La frecuencia dependerá del tamaño de tu cuenta, pero si tienes menos de 5 mil seguidores lo recomendable es hacer 1 publicación diaria o interdiaria.

Seguir a alguien para que te siga: Seguir a otros usuarios solo para atraer a los seguidores de Instagram no es una jugada recomendable si tu intención es ser una autoridad en tu nicho o crear una cuenta influyente; especialmente si decides deja

de seguirlos apenas te sigan. Lo mejor que puedes hacer es seguir a usuarios cuyo contenido te interesa.