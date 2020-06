En Xbox One podrán disfrutar de Shantae and the Pirate’s Curse y Coffee Talk.

En cambio, quienes tengan la consola Xbox 360, podrán acceder gracias a la retrocompatibilidad, a Destroy All Humans!.

El detalle:

Shantae and the Pirate’s Curse: Disponible del 1 al 30 de junio en Xbox One

Coffee Talk: Disponible del 16 de junio al 15 de julio en Xbox One

Destroy All Humans: Disponible del 1 al 15 de junio en Xbox One y Xbox 360

En Shantae and the Pirate’s Curse, tendremos a Shantae como la protagonista de esta aventura. Ella perderá sus habilidades mágicas y deberá salvar a Sequin Land, pero para lograrlo solo podrá aliarse a Risky Boots, su archienemigo.

En este título los jugadores derribarán monstruos, se enfrentarán a jefes épicos y obtendrán nuevas armas para terminar con la maldición de la tierra y recuperar los poderes mágicos de Shantae.

Coffee Talk invita a los jugadores a escuchar con atención las conversaciones de sus clientes mientras disfrutan de sus bebidas calientes. Con estos datos podrá servir más variedad de bebidas y avanzar en el juego. Además, será necesario conocer las historias de los habitantes de la ciudad e involucrarse en la narrativa de sus vidas.

Destroy All Humans te invita a ser parte de la armada Cryptosporidium 137 para conquistar a la humanidad.

Podrá realizar sus misiones por vía terrestre o área con una gran verdad de armamento alienígena. Pistolas de rayos, lanzar vacas o incluso disfrazarse de humano serán algunas de las actividades para lograr el objetivo.

