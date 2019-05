El guiño de Mortal Kombat 11 a un clásico de Disney

Los “guiños” hacia la película Frozen los protagoniza Frost, la discípula de Sub-Zero.

En el primero de ellos, Cassie Cage la llama “Elsa” y el personaje replica: "¿Por qué todo el mundo me llama Elsa?".

El segundo se da al producirse un enfrentamiento entre dos Frost: ambas intercambian las primeras frases de la famosa canción Let it Go de la película de Disney.

Los guiños de Mortal Kombat 11 a Disney

Por su parte, y para aquellos jugadores que adquirieron la versión que incluye a Shao Kahn como personaje jugable.

El famoso tirano del Mundo Exterior, al medirse ante Kollector, recita la frase "Let us make Outworld great again", del famoso "Make America Great Again" de Trump.

