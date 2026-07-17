El uso excesivo del celular puede causar lesiones en los dedos y agravar problemas articulares

Las advertencias sobre las consecuencias del uso excesivo del celular no son nuevas. Hace dos décadas, el fenómeno era conocido como “BlackBerry thumb”, aunque el crecimiento del tiempo de exposición a las pantallas multiplicó la frecuencia de las consultas médicas relacionadas con el sobreuso de las manos.

Los especialistas señalan que mantener la muñeca y el codo en una misma posición durante varias horas aumenta la tensión sobre la base del pulgar y el resto de los dedos. Además, sostener el teléfono en posición vertical durante períodos prolongados incrementa la carga sobre las articulaciones.

Para reducir estos problemas, los profesionales recomiendan realizar pausas periódicas, alternar la mano con la que se utiliza el dispositivo y variar la forma de sujetarlo. También sugieren aprovechar herramientas integradas en los sistemas operativos, como el dictado por voz y el aumento del tamaño de la letra, para disminuir la exigencia física.

El uso de accesorios como anillos o soportes para el celular puede contribuir a distribuir mejor el peso del dispositivo y reducir la presión sobre la mano. Estas soluciones buscan adaptar el uso del smartphone a rutinas cada vez más dependientes de la tecnología.

Los ejercicios de estiramiento también forman parte de las recomendaciones médicas. Flexionar la muñeca, mover los pulgares en círculos y trabajar cada dedo de manera individual ayuda a aliviar las molestias después de largas sesiones frente a la pantalla.

Los especialistas advierten que, si el dolor, el hormigueo o el entumecimiento persisten pese a reducir el tiempo de uso del teléfono y aplicar medidas básicas como hielo o antiinflamatorios, es necesario consultar a un profesional. El uso constante del celular puede agravar enfermedades preexistentes y desencadenar lesiones que requieren tratamiento específico.