Cómo cargar el celular correctamente para evitar daños en la batería y prolongar su vida útil

Los fabricantes también advierten que pueden ser necesarios varios ciclos de carga para que la batería alcance un rendimiento óptimo. Superada esa etapa inicial, la vida útil del componente dependerá, en gran medida, de los hábitos cotidianos del usuario.

Uno de los errores más frecuentes es dejar el celular conectado durante toda la noche. Aunque los smartphones modernos interrumpen la carga al llegar al 100%, el mantenimiento constante del nivel máximo genera calor adicional y acelera el desgaste natural de la batería.

Otra práctica desaconsejada es esperar a que el teléfono se descargue por completo antes de enchufarlo. Las baterías actuales de ion-litio sufren un mayor deterioro cuando alcanzan el 0%, ya que las descargas profundas afectan sus componentes internos y reducen su capacidad con el paso del tiempo.

El uso de cargadores originales también resulta clave para preservar el funcionamiento del dispositivo. Cada equipo está diseñado para trabajar con una determinada potencia y utilizar accesorios genéricos o incompatibles puede provocar tiempos de carga más extensos y problemas en la regulación del voltaje.

Los cargadores de baja calidad no siempre controlan correctamente la corriente eléctrica y pueden generar picos que afecten el rendimiento de la batería. Además, mantener actualizado el sistema operativo ayuda a optimizar el consumo energético, ya que muchas actualizaciones incorporan mejoras destinadas a gestionar de forma más eficiente la autonomía del teléfono.

En conjunto, estas recomendaciones permiten reducir el desgaste prematuro de la batería y extender la vida útil del celular. Un procedimiento tan simple como respetar el orden de conexión y utilizar accesorios adecuados puede marcar una diferencia significativa en el funcionamiento diario del dispositivo.