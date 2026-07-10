Cómo cargar el celular correctamente para evitar daños en la batería y prolongar su vida útil

Conectar primero el cargador al enchufe y después el teléfono ayuda a prevenir picos de voltaje. Además, expertos recomiendan evitar algunos hábitos comunes que aceleran el desgaste del dispositivo.
Cargar el celular de manera correcta no solo permite conservar la batería durante más tiempo, sino que también reduce el riesgo de fallas en el dispositivo. Especialistas recomiendan conectar primero el cargador a la toma de corriente y recién después enchufar el cable al teléfono, un procedimiento que ayuda a evitar picos de voltaje capaces de afectar los componentes internos.
El orden también es importante al finalizar la carga. La recomendación es desconectar primero el celular y luego retirar el cargador del enchufe. Según explica la empresa Viox Electric, esta práctica minimiza los aumentos repentinos de tensión eléctrica que pueden perjudicar tanto a teléfonos como a otros equipos electrónicos.
En el caso de los celulares nuevos, las baterías no llegan completamente cargadas desde la fábrica. Lenovo aconseja conectar el cargador original desde el primer encendido y tener en cuenta que el proceso puede tardar algunos segundos en comenzar, especialmente si el dispositivo permaneció apagado durante mucho tiempo.
Cuando la batería está totalmente descargada, el teléfono puede necesitar varios minutos antes de mostrar señales de carga. Una vez iniciado el proceso, el ícono de la batería en la barra de notificaciones permitirá comprobar que el equipo está recibiendo energía correctamente.
Los fabricantes también advierten que pueden ser necesarios varios ciclos de carga para que la batería alcance un rendimiento óptimo. Superada esa etapa inicial, la vida útil del componente dependerá, en gran medida, de los hábitos cotidianos del usuario.
Uno de los errores más frecuentes es dejar el celular conectado durante toda la noche. Aunque los smartphones modernos interrumpen la carga al llegar al 100%, el mantenimiento constante del nivel máximo genera calor adicional y acelera el desgaste natural de la batería.
Otra práctica desaconsejada es esperar a que el teléfono se descargue por completo antes de enchufarlo. Las baterías actuales de ion-litio sufren un mayor deterioro cuando alcanzan el 0%, ya que las descargas profundas afectan sus componentes internos y reducen su capacidad con el paso del tiempo.
El uso de cargadores originales también resulta clave para preservar el funcionamiento del dispositivo. Cada equipo está diseñado para trabajar con una determinada potencia y utilizar accesorios genéricos o incompatibles puede provocar tiempos de carga más extensos y problemas en la regulación del voltaje.
Los cargadores de baja calidad no siempre controlan correctamente la corriente eléctrica y pueden generar picos que afecten el rendimiento de la batería. Además, mantener actualizado el sistema operativo ayuda a optimizar el consumo energético, ya que muchas actualizaciones incorporan mejoras destinadas a gestionar de forma más eficiente la autonomía del teléfono.
En conjunto, estas recomendaciones permiten reducir el desgaste prematuro de la batería y extender la vida útil del celular. Un procedimiento tan simple como respetar el orden de conexión y utilizar accesorios adecuados puede marcar una diferencia significativa en el funcionamiento diario del dispositivo.
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