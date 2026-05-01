¿Están tus datos bancarios seguros? Hay más de 1 millón de cuentas en riesgo

En América Latina, los ataques mantuvieron un reparto más equilibrado. El 46,3% apuntó a plataformas de comercio electrónico y el 42,25% a entidades bancarias, una señal de que los delincuentes están diversificando sus estrategias para captar usuarios desprevenidos.

El informe también muestra un fuerte crecimiento de los llamados “infostealers”, programas diseñados para robar contraseñas, cookies, números de tarjetas y datos almacenados en navegadores. Este tipo de amenazas aumentó un 59% a nivel global en computadoras y un 35% en América Latina entre 2024 y 2025.

A diferencia del malware bancario clásico, los "infostealers" operan de forma más silenciosa y permiten a los atacantes obtener información lista para ser utilizada en secuestro de cuentas, fraudes directos o venta de accesos en la dark web.

Los datos y precaución que hay que tener en cuenta

"No debe ser una herramienta para explotación de datos personales", advierten.

Kaspersky indicó que más de un millón de cuentas pertenecientes a clientes de los 100 bancos más grandes del mundo aparecieron comprometidas en mercados clandestinos de internet. India, España y Brasil registraron la mayor cantidad de cuentas afectadas por entidad bancaria.

El reporte también reveló que el 74% de las tarjetas bancarias filtradas y publicadas en la dark web seguían activas y funcionales en marzo de 2026, lo que incrementa el riesgo de fraudes prolongados incluso meses después del robo inicial.

El crecimiento de las operaciones financieras desde celulares también modificó el escenario de amenazas. Mientras el malware bancario para PC muestra una caída sostenida, los ataques dirigidos a dispositivos móviles crecieron un 50% durante el último año, impulsados por el aumento del uso de aplicaciones bancarias y billeteras digitales.

Los especialistas recomiendan activar la autenticación en dos pasos, evitar reutilizar contraseñas, utilizar gestores seguros de claves y desconfiar de enlaces enviados por correo electrónico, SMS o redes sociales. También aconsejan verificar siempre la dirección real de los sitios antes de ingresar información financiera y mantener actualizados los sistemas de seguridad en computadoras y teléfonos móviles.