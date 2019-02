Para quienes estén suscriptos al servicio y posean la Xbox One tendrán para descargar Adventure Time: Pirates of the Enchiridion, y luego deberán prepararse para la batalla de su vida en Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.

Para los usuarios de Xbox 360 (y Xbox One gracias a la retrocompatibilidad) tendrán disponible el prestigioso escuadrón Delta contra los viles Separatistas en el clásico Star Wars Republic Commando, y manejarán la devastadora katana de Raiden en el aclamado juego de acción de Platinum Games, Metal Gear Rising: Revengeance.

Cabe destacar que la membresía Xbox Live Gold otorga a sus usuarios acceso a la mayor y más segura experiencia multijugador, una colección selecta de cuatro juegos gratuitos mensuales para Xbox One y otros dos para Xbox 360, descuentos de hasta 75% en productos de tienda Xbox y más novedades exclusivas. Con Xbox Live Gold los usuarios forman parte de la comunidad global de preview de juegos.

Xbox: Games with Gold de marzo

A continuación, el detalle de cada juego:

-Adventure Time: Pirates of the Enchiridion: Disponible del 1 al 31 de marzo en Xbox One

-Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Disponible del 16 de marzo al 15 de abril en Xbox One

-Star Wars Republic Commando: Disponible del 1 al 15 de marzo en Xbox One y Xbox 360

-Metal Gear Rising: Revengeance: Disponible del 16 al 31 de marzo en Xbox One y Xbox 360