La firma especializada Linio realizó un recuento sobre los aspectos más sobresalientes de la presentación, de los cuales se destacan:

Modo oscuro y mejoras del detrás de escena

Muchas aplicaciones ya han adoptado el modo oscuro. Pero Apple está agregando el modo oscuro a todo el sistema para iOS 13. Con un simple botón en el Centro de Control, podrás cambiar de una interfaz clara a una oscura. Las aplicaciones nativas, como Música, Mensajes y Calendario, se han actualizado para admitir el modo oscuro.

Las notificaciones y los widgets se ven más oscuros. Para cuando abrís una aplicación, Apple está usando un fondo negro sólido, que debería verse bien en una pantalla OLED ya que no emitirá ninguna luz.

El teclado nativo ahora admite la escritura al deslizar de una letra a otra al mejor estilo Swiftkey. La hoja compartida se ha rediseñado con sugerencias inteligentes basadas en tus contactos más importantes. En la aplicación Música, ahora podés ver las letras en desplazamiento.

Las aplicaciones de Apple se actualizan

Cuando se trata de aplicaciones originales, Safari tiene opciones para cambiar el tamaño del texto y la configuración de cada sitio web. El correo obtiene edición de texto enriquecida con más opciones. Notes obtiene una vista de galería y carpetas.

Recordatorios ha sido completamente rediseñada. Hay una nueva barra de tipo rápido para agregar una tarea. Podes crear tareas debajo de tareas más grandes. También podés etiquetar personas y reciben una notificación en iMessage.

Meg Frost de Apple también mostró la nueva versión de Maps. Además de los datos mejorados en algunas partes de los EE.UU. Hay una función que reacciona igual que Google Street View llamada Look Around. Pasar de un lugar a otro en Look Around es increíblemente suave.

Hay más actualizaciones para Apple Maps, como la posibilidad de compartir tu hora estimada de llegada con amigos, colecciones de lugares favoritos, la capacidad de compartir listas con amigos, etc.

Apple mapeará los EE.UU. con sus propios datos para fines de 2019, y otros países se actualizarán más adelante.

ADEMÁS:

Privacidad

Se está actualizando el seguimiento de ubicación en las aplicaciones. Puedes compartir tu ubicación con una aplicación solo una vez. Los desarrolladores externos pronto no podrán compartir detalles sobre tu red Wi-Fi o la señal de Bluetooth, lo que debería poner fin a muchos escándalos de privacidad.

Apple también va a competir con “Iniciar sesión con Facebook” o “Iniciar sesión con Google” introduciendo “Iniciar sesión con Apple”. De esta manera, podes crear una cuenta sin compartir información personal. Incluso podés compartir una dirección de correo electrónico generada aleatoriamente que transmita correos electrónicos a tu dirección de correo electrónico real.

HomeKit también se está volviendo más privado. Con HomeKit Secure Video, se puede almacenar hasta 10 días de grabaciones de cámaras de seguridad en tu cuenta de iCloud. Apple no tiene las claves y las imágenes no cuentan para su almacenamiento. Logitech, Netatmo y otros admitirán esa función.

Para hacer que los dispositivos HomeKit sean más seguros, Apple lleva HomeKit a los enrutadores para que los dispositivos conectados no siempre tengan que hablar a Internet directamente.

iMessage se vuelve más personal

iMessage todavía se siente como una versión mejorada de SMS. Apple lo va a hacer más como WhatsApp. Con iOS 13, podrás agregar una imagen de perfil y compartirla con tus contactos. Vos controlas quién puede ver tu foto de perfil.

Además, está aprovechando esta oportunidad para mejorar Memoji con más opciones de personalización. Y la compañía va un paso más allá al copiar Bitmoji y crear stickers con tus Memoji.

Las fotos

En el frente de la fotografía, Apple está agregando un nuevo efecto de iluminación de retrato, y el retrato en si se volverá más personalizable. La aplicación de la cámara está obteniendo más funciones profesionales con botones para controlar la saturación, las luces, las sombras, etc. Todo esto también estará disponible para videos. Y a los usuarios de Instagram les encantará poder rotar videos.

Cuando se trata de tu biblioteca de fotos, iOS oculta automáticamente las fotos duplicadas para mantener la mejor imagen. También hay una nueva pestaña para explorar tu biblioteca de fotos. Navegar por ella se siente más fluido con la reproducción automática de viñetas de video. Hay una nueva barra de pestañas para que pueda ver los aspectos más destacados de los últimos años, meses y días.

Siri se vuelve más inteligente

Apple está agregando más funciones de voz en todos los ámbitos. Por ejemplo, cuando recibis un mensaje y estás usando AirPods, podes escuchar el mensaje que acabas de recibir y responder.

Si querés ver un video o escuchar música juntos, se puede compartir el audio con otra persona que tenga un iPhone y un par de AirPods. Podrás transmitir música a dos pares de AirPods desde un mismo dispositivo.

En la parte frontal de HomePod, se puede enviar audio. El parlante inteligente también está recibiendo soporte para estaciones de radio en vivo. Finalmente, podrás configurar múltiples usuarios para el HomePod para controlar tu propio calendario, mensajes, música y obtener resultados personalizados.

CarPlay también está recibiendo una actualización con mejores características de Siri. Ahora puede controlar aplicaciones de terceros, como Pandora o Waze, con Siri. Y la animación Siri ya no llena toda la pantalla.

En iOS 13, la aplicación de accesos directos se instalará de forma predeterminada. Obtendrá recomendaciones para los accesos directos que podrían ayudarle. Y Siri debería sonar mejor en general con el nuevo software de generación de voz.