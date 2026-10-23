La IA provocó muchos despidos en gigantes tecnológicos como Microsoft o Meta.

En el sector tecnológico, Microsoft despidió en julio a 4.800 empleados, el 2,1% de su plantilla, con impacto en las áreas comercial y de Xbox. Según un memorando interno citado por la agencia Reuters, la empresa reconoció que la IA modificó la forma de realizar tareas rutinarias, aunque presentó los recortes como parte de una reasignación de recursos.

Meta también redujo personal en distintas áreas durante el año. En enero eliminó más de 1.000 puestos en Reality Labs, en un cambio de prioridades desde el metaverso hacia los dispositivos de IA, y en octubre recortó otros 600 empleos en su laboratorio de superinteligencia. Además, advirtió en marzo que su plantilla podría disminuir hasta un 20%, mientras proyecta invertir 600.000 millones de dólares en centros de datos para 2028.

Block, la empresa de pagos dirigida por Jack Dorsey, eliminó en febrero más de 4.000 puestos, cerca de la mitad de su plantilla, como parte de una reestructuración centrada en la IA. Cloudflare, Snap, Pinterest y Autodesk también anunciaron reducciones de personal que van desde varios cientos hasta alrededor de 1.000 empleos, en el marco de sus planes de automatización.

Los recortes también llegan a la industria pesada, el comercio minorista y el software logístico. Dow despidió en enero a 4.500 trabajadores, el 13% de su plantilla, como parte de un proceso de automatización integral. En octubre, la cadena de supermercados Kroger confirmó la eliminación de alrededor de 3.000 puestos corporativos dentro de una reestructuración enfocada en la eficiencia y la IA.

La australiana WiseTech Global anunció que eliminará 2.000 empleos, casi un tercio de sus 7.000 trabajadores en todo el mundo, para integrar inteligencia artificial en sus programas logísticos y en sus operaciones internas. Según informó Reuters, la compañía aseguró que algunos proyectos que antes demandaban seis o siete meses ahora pueden completarse en un día.

British American Tobacco anunció en junio el recorte de 5.500 puestos y el traslado de otros 3.500 roles a terceros, dentro de un plan de reducción de costos basado en IA que afecta a cerca del 20% de su plantilla. A la lista se suman Intuit, HP, SEB, Allianz, Atlassian y Fair Isaac (FICO), con reducciones de entre 500 y 3.000 empleos por empresa. Intuit eliminó unos 3.000 puestos en mayo, equivalentes al 17% de su personal, mientras que FICO anunció en octubre una reducción del 15% de su plantilla, alrededor de 570 empleos, para simplificar su estructura mediante flujos de trabajo basados en IA.