Motorola Collections: redefiniendo el estilo en los smartphones

Más que un teléfono, se convirtió en un fenómeno cultural, imprescindible para líderes de estilo, celebridades y usuarios que buscan expresión y personalidad. Era audaz, expresivo e imposible de ignorar.

Ese momento marcó un punto de inflexión en el diseño de los móviles, y Motorola fue el impulsor.

Algunos hitos de diseño de Motorola

2004 – Motorola RAZR V3: Silueta ultradelgada, acabado metálico y forma icónica que marcó tendencia mundial

2016 – Moto Mods: Innovación modular, permitiendo personalización y ampliación de funciones

2019 – motorola razr rediseñado: Combinación de diseño clásico con tecnología moderna

2022 – Colaboración con Pantone: Lanzamiento de ediciones exclusivas con los colores del año

2024 – motorola edge 50 ultra: Introducción de materiales como cuero vegano, gamuza vegana y madera auténtica

2025 – Alcantara y Swarovski: Integración de lujo y sofisticación en smartphones y accesorios

2025 – Collections by Motorola: The Brilliant Collection une moda, color y funcionalidad en dispositivos premium

Innovación en materiales y colaboraciones exclusivas

En los años siguientes, el impacto de Motorola ha continuado. Desde el concepto modular con Moto Mods en 2016 hasta el lanzamiento de un motorola razr rediseñado en 2019, Motorola nunca ha rehuido desafiar las expectativas del sector. Mientras que la industria se inclina por la uniformidad, Motorola sigue liderando con tendencias audaces y colores seleccionados por expertos en moda, materiales expresivos y diseños que traspasan los límites. Mientras que la competencia se ciñe a la paleta de grises, ellos apuestan por tonos vibrantes, acabados únicos y materiales con textura.

Tomemos como ejemplo el motorola razr 60 ultra: su amplia gama de colores y acabados llamativos contrasta radicalmente con los competidores, que siguen apostando por lo seguro con combinaciones de colores limitadas, o incluso solo en blanco y negro.

Esta visión cobra vida gracias a su exclusiva colaboración con Pantone, la primera y única de este tipo en la industria de los smartphones en la actualidad. Desde 2022, Motorola ha lanzado dispositivos exclusivos en tonos seleccionados por Pantone, incluidas las ediciones Pantone Color of the Year, introduciendo el lenguaje del color en el ámbito de los smartphones.

Esto no termina allí. Se atrevió a explorar texturas y acabados atractivos, introduciendo cuero vegano, gamuza vegana e incluso el primer acabado de madera auténtica en un smartphone con el motorola edge 50 ultra; material que recientemente se introdujo también en el motorola edge 60 pro en su nueva edición exclusiva PANTONE Walnut.

Motorola foto 2 13 nov

Además, alianzas con Alcantara, ícono italiano del lujo, y Swarovski, la autoridad mundial en la artesanía del cristal, elevan dispositivos como el motorola razr 60 y los moto buds loop, combinando lujo, moda y tecnología de vanguardia.

Estas colaboraciones reflejan el compromiso de Motorola con la creación de productos que no solo sean funcionales, sino también profundamente personales.

The Brilliant Collection: moda y tecnología juntas

Llegan los nuevos moto buds loop y el motorola razr 60 con cristales Swarovski

Con Collections by Motorola, la marca celebra la innovación en diseño, color y materiales. La primera serie, The Brilliant Collection, incluye motorola razr 60 y los moto buds loop con cristales Pantone Ice Melt y Swarovski, demostrando que la tecnología puede ser elegante y funcional al mismo tiempo.

Con esta propuesta, Motorola reafirma su liderazgo en diseño móvil, ofreciendo dispositivos que reflejan la identidad de los usuarios y estableciendo nuevos estándares en la industria de tecnología de estilo de vida.