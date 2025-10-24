motorola edge 60 pro presenta su nueva edición con acabado en madera

La madera utilizada cuenta con certificación FSC¹, proveniente de fuentes gestionadas bajo prácticas sostenibles como tala selectiva, reforestación y conservación de la biodiversidad. Con esta propuesta, Motorola reafirma su compromiso con una innovación consciente que combina estética, durabilidad y respeto por el medioambiente.

Diseño premium con materiales resistentes y colores Pantone

El motorola edge 60 pro incorpora una pantalla Quad-curved con bordes suaves y dorsos texturizados disponibles en acabados inspirados en cuero, nylon y madera.

La paleta de colores fue seleccionada por el Pantone Color Institute™ e incluye: PANTONE Shadow, PANTONE Dazzling Blue, PANTONE Sparkling Grape y PANTONE Walnut con acabado en madera.

Este dispositivo fue diseñado para perdurar, con certificación MIL-STD-810H², vidrio Corning Gorilla Glass 7i³ y protección IP68/IP69, que garantiza resistencia a caídas, polvo, arena y hasta 30 minutos de inmersión en agua dulce a 1,5 metros.

Cámara profesional con sensor Sony LYTIA y alcance de 50x con IA

El motorola edge 60 pro incorpora un sistema cuádruple de nivel profesional:

Cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C, ideal para capturar imágenes nítidas incluso con poca luz

Ultra gran angular de 50 MP que también funciona como cámara macro

que también funciona como cámara macro Teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y estabilización OIS

con zoom óptico 3x y estabilización OIS Cámara frontal de 50 MP para selfies nítidas

La función Super Zoom con IA permite ampliar hasta 50x manteniendo detalles precisos. Además, su cámara frontal de 50 MP garantiza selfies y videollamadas de alta calidad.

Para garantizar que cada fotografía luzca realista, el motorola edge 60 pro cuenta con la tecnología Photo Enhancement Engine, así como con las certificaciones Pantone Validated™5 y Pantone SkinTone™ Validated, que ayudan a optimizar colores, reducir el ruido y ofrecer tonos de piel más precisos y naturales.

Interacciones inteligentes con moto ai

El motorola edge 60 pro integra el motor de inteligencia artificial moto ai, que optimiza fotos y agiliza tareas cotidianas gracias a funciones como: “¿Qué me perdí?” (Catch me up),; “Prestar atención” (Pay attention); y “Guardar esto” (Remember this), diseñadas a partir del feedback de los usuarios y también disponibles en los modelos edge 60 y edge 60 fusion.

Las nuevas funciones de moto ai en el motorola edge 60 pro transforman la forma en que los usuarios interactúan con el dispositivo. Con Next Move, el teléfono reconoce contenido en pantalla, como recetas o itinerarios, y sugiere acciones como guardar datos importantes, o crear imágenes y avatares relacionados con sus intereses desde Image Studio.

Además, Smart Connect con IA permite transferir contenido a TV, PC o tablet¹ mediante comandos de voz o texto como “mostrame esto en mi televisor”.

Rendimiento para todo el día con batería galardonada

El motorola edge 60 pro ofrece una pantalla pOLED de 6,7” quad-curved, la más brillante de la marca, con sonido envolvente Dolby Atmos. Incorpora una batería de 6000 mAh con carga TurboPower™ de 90W (incluida en la caja), que brinda energía para todo el día en solo seis minutos¹¹,¹². Este rendimiento fue reconocido con la Etiqueta de Oro DXOMARK, obteniendo la máxima puntuación global en batería dentro del ranking de smartphones¹³.

También incluye carga inalámbrica de 15W (cargador vendido por separado) y está potenciado por el procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, optimizado para IA, gaming y contenido multimedia.

Un compromiso real con la sostenibilidad

Como parte del Grupo Lenovo, Motorola avanza en su estrategia de tecnología responsable. El marco del motorola edge 60 pro está construido con aluminio 100% reciclado, cuenta con clasificación energética clase A y utiliza madera certificada FSC, reforzando su enfoque hacia la sostenibilidad.

Precio y disponibilidad

El motorola edge 60 pro en color PANTONE Walnut con acabado en madera ya está disponible en Argentina por $1.099.999, en hasta 12 cuotas sin interés.

Se puede adquirir en www.motorola.com.ar, motorola flagship stores y motorola stores de todo el país, y operadores y retailers autorizados.