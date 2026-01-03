Donald Trump anunció que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

“Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11 AM (13 hora argentina) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, agregó.

El mensaje de Trump sobre la captura de Maduro se conoció poco después de que el gobierno venezolano repudiara y denunciara una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira en lo que condenó como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En su primera reacción a la serie de explosiones ocurridas este sábado por la madruga en el país, el gobierno venezolano apuntó directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según sus autoridades, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.

Los ataques denunciados por el Ejecutivo venezolano terminaron por desbordar la creciente tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre Venezuela y Estados Unidos. Vale recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

Explosiones en Venezuela

Hasta ahora, no existe información detallada sobre los ataques. Residentes de Caracas relataron a primera hora de la madrugada que habían escuchado el ruido de varias explosiones en la ciudad y avistado aviones que sobrevolaban la capital del país, salpicada de ruido de disparos. Medios locales informaron sobre detonaciones en varias bases militares y posiciones de seguridad, como el complejo militar de Fuerte Tiuna, el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote.

Dada la situación, el gobierno venezolano declaró el estado de movilización general y de emergencia nacional con el despliegue inmediato del mando de defensa "en todos los estados y municipios del país".

Entre las primeras reacciones internacionales se destaca la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, también enfrentado a la Casa Blanca, que habló de "bombardeo" sobre la capital de Venezuela y solicitó la intervención inmediata de las instituciones internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, del cual su país forma parte desde el 1º de enero.