Quien es el actor de 70 años está de novio con una mujer de 26: "El amor me premió"

"Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona", confió Roly, sobre su nuevo amor.

"La conocí en Córdoba, cuando vine a hacer Rolando. Es licenciada en teatro, estudió en la universidad de Córdoba, en el seminario Jolie Libois y está muy comprometida con el ambiente artístico. Incluso fue asistente de dirección en una exitosa puesta de ópera en el medio local (La Boheme, de G. Puccini). Pero trato de cuidar mi vida íntima y preservarla de la exposición".

"Ni en pedo me imaginaba una nueva oportunidad sentimental. Para nada, nunca lo imaginé. Es un regalo de la vida, uno más. Ahora vivimos juntos. De hecho, Nazarena la conoció y le pidió ayuda en algunas cuestiones de producción. Ella colabora en lo que puede. Compartimos mucho en lo personal y en lo profesional", compartió, Serrano, sobre su presente amoroso con Candelaria.

EL PRESENTE DE ROLY

Roly debutó en el Teatro Candilejas 1, sumándose al elenco de “Suspendan la boda, la magia continúa”, una de las comedias teatrales del verano de Villa Carlos Paz. Se luce arriba del escenario junto a Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nacho Castañares.

Roly Serrano, novia

"Continúo con controles y kinesiología. Al principio iba a Buenos Aires, al Instituto Furman, pero ahora puedo hacer los ejercicios en casa e incluso hago aqua gym en la pileta. Es un proceso lento, pero avanzo un poco cada día", contó Serrano a Infobae, sobre la recuperación que lleva adelante hace meses.

Candelaria Saldaño Vicente