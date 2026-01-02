Dólar tarjeta: ARCA elimina ese 30% adicional, pero no en todos los consumos

Desde enero de 2026, los consumos con tarjeta en dólares dejarán de pagar la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales y podrán pagarse en pesos al tipo de cambio oficial. Pero no en todos los casos.
A partir de este viernes 2 de enero, ARCA dejará de aplicar la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales en los consumos con tarjeta realizados en dólares o en el exterior, una medida que en la práctica implica el fin del llamado "dólar tarjeta", tal como se lo conocía hasta ahora. La última cotización para ese tipo de operaciones había sido de $1.924, pero sin ese recargo los consumos en dólares se podrán saldar en pesos al tipo de cambio oficial. Aunque no en todos los casos.
La eliminación no aplica a todos los casos, lo que despierta la principal confusión, ya que los servicios turísticos, como pasajes internacionales, hoteles o paquetes al exterior, para ser abonados en pesos seguirá sumándose ese 30% adicional. Además, no se habilitarán cuotas sin interés para ese tipo de compras.
Por ejemplo, en el caso de una suscripción a Netflix, que se paga en dólares y se cobra con tarjeta todos los meses, el cambio es directo. Si el abono cuesta 10 dólares, antes del 2 de enero se pesificaba al valor del dólar tarjeta, que rondaba los $1.924, por lo que el cargo final era cercano a $19.240. Con la eliminación del recargo del 30%, ese mismo consumo ahora se liquida al tipo de cambio sin percepciones, en torno a los $1.516,90, lo que lleva el precio final a unos $15.169. El ahorro mensual es de más de $4.000 solo por el cambio impositivo.
Distinto es el caso de una compra turística, como un pasaje aéreo o un hotel en el exterior pagado en pesos. Si una persona compra un vuelo internacional por $1.000.000, esa operación sigue alcanzada por la percepción del 30%, ya que se trata de un servicio turístico, por lo que, en ese escenario, el cargo final asciende a $1.300.000 y no hay cuotas sin interés habilitadas. La única forma de evitar el recargo es comprar previamente los dólares al valor oficial y pagar el consumo directamente en moneda extranjera.
También hay que prestar especial atención a los débitos automáticos, porque en muchos casos el monto ya fue calculado con el recargo. Para evitarlo, es necesario pagar el saldo en dólares antes del vencimiento o gestionar un stop debit por única vez. ARCA aclaró que la mejor forma de evitar percepciones sigue siendo comprar previamente los dólares que se van a usar y luego aplicarlos a los consumos, algo que hoy puede hacerse en los bancos sin límites ni retenciones, marcando un cambio fuerte respecto de los últimos años.
