En el marco de la edición 2019 de la Electronic Entertainment Expo (E3), la firma japonesa reveló que su próxima entrega del simulador pasará a llamarse eFootball PES 2020, contará con Lionel Messi en su tapa y brindará la posibilidad de seleccionar a Diego Maradona como avatar.

Además, la edición estándar de PES 2020 ya se encuentra disponible para pedidos por anticipado en las tiendas digitales de PlayStation 4, Xbox One y STEAM para PC, a un precio minorista recomendado de US$59,99.

“Ser un futbolista en la cima del juego requiere años de dedicación y un perfeccionamiento continuo de la técnica. eFootball PES 2020 captura la realidad de este juego mejor que cualquier otro juego que haya jugado. Es un logro notable y estoy muy orgulloso de estar en la portada”, comentó Lionel Messi en un comunicado difundido por la compañía.

“Estoy feliz de estar en la portada eFootball PES 2020. Desde que era chico, siempre estaba ansioso de ver qué futbolista sería la tapa del juego. Ahora, mi hijo los juega y debo decir que está emocionado de saber que vuelvo a estar en la portada. Él me preguntó varias veces por qué no aparecía más en la tapa así que ahora me pone feliz anunciar que vuelvo a estar en ella”, agregó el capitán de la Selección Argentina.

Cabe destacar que los jugadores también tendrán en sus manos la exclusiva EDICIÓN LEYENDA digital, con el ícono brasileño Ronaldinho por un precio minorista recomendado de US$79,99.

Cambios en la Master League

PES 2020 incluirá modificaciones en la Master League, el modo favorito de los fanáticos, encabezado por un nuevo y poderoso sistema de diálogo interactivo que pone las riendas firmemente en las manos de los jugadores cuando se trata de controlar la progresión de la historia. Esto permite a los jugadores elegir las respuestas que se adapten a su personalidad para impulsar la progresión y crear su propia historia personal de esta opción de juego.

El mercado de transferencias en PES 2020 también contará con un algoritmo completamente nuevo que garantiza que cualquier traspaso de futbolistas, los costos de cada operación, los salarios y otros elementos estén alineados con la realidad.

Día del partido (Matchday)

El videojuego de Konami también sumará un modo totalmente, Matchday, el cual destila la esencia de la cultura del fútbol en un formato competitivo que saca a los jugadores de las gradas de los espectadores y los coloca en el campo. Alineate con uno de los dos equipos diferentes al comienzo de cada evento semanal, donde cada pase de colocación perfecta y gol impactante contribuyen con puntos hacia la victoria.

Permanecé al lado de los principiantes y veteranos experimentados de PES mientras trabajan juntos para construir una ventaja para su equipo antes de la Gran Final. A medida que cada evento semanal ingresa a su fase final, se analizan los resultados de todos los Partidos grupales jugados para encontrar el usuario con mejor desempeño de cada equipo. Estos usuarios son seleccionados como Representantes, que ganan el derecho a competir en la Gran Final en nombre de su equipo elegido: se puede ver completamente a través de una transmisión por Internet en vivo en el modo Día del partido.

Características adicionales del juego:

Además de la Master League y el Día del partido, se han hecho numerosos cambios significativos a PES 2020 como resultado directo de los comentarios de los fanáticos. Esto incluye la mejora de la mecánica de atrapar y nuevas técnicas, la precisión de patada sensible al contexto, la defensa más realista y la incorporación de la falta intencional, un sistema de interacción de jugadores adaptable que recrea las personalidades de los jugadores en el campo y mucho más.

El juego nunca se ha visto mejor que este año ya que PES 2020 presenta un motor de iluminación mejorado, mejores modelos de jugadores, escenas cortadas realistas y secuencias de reproducción, además de un ángulo de cámara preestablecido completamente nuevo que ofrece una sensación de transmisión convincente.

eFootball PES 2020 estará disponible el 10 de septiembre.