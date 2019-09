Fue el primer anuncio de hardware que realizó la firma de la manzana mordida en el evento realizado en el teatro Steve Jobs.

Costará 329 dólares, llevará un año de suscripción gratuita a Apple TV+ incluido y se puede pedir online a partir de este mismo martes.

Arcade y TV+

Apple Arcade estará disponible en más de 150 países y el plan familiar costará 4,99 dólares al mes, anunció la compañía.

El servicio incluirá un mes de prueba gratuito y permitirá acceder a más de 100 juegos electrónicos disponibles en la App Store.

De esta manera, los "gamers" podrán suscribirse al servicio para acceder a la cartera completa de videojuegos de la empresa sin tener que pagar por cada título que quieran probar, tendrán acceso inmediato a los nuevos juegos que salgan en la tienda digital y podrán descargarlos para jugar sin conexión a internet.

Apple arcade

El nuevo servicio de Apple incluirá títulos de empresas productoras de videojuegos como Konami, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Cartoon Network, Sega y Lego, además de creaciones de Will Wright, inventor de SimCity.

Por su parte, la plataforma de streaming que la compañía prepara desde hace varios meses lanzará oficialmente el 1 de noviembre y desde el inicio contará con cuatro series.

Apple TV

Cook dio a conocer que el precio de suscripción para Apple TV+ será de 4,99 dólares mensuales.

La cifra, muy por debajo de los casi 13 dólares que cuesta la cuenta media de Netflix en Estados Unidos y los 7 con los que lanzará Disney+ el 12 de noviembre en ese país, supone una estrategia agresiva en la búsqueda de espectadores cada vez más tironeados entre las múltiples propuestas de streaming.

RELOJ INTELIGENTE

El Watch Series 5, con una pantalla que permanece siempre visible Además, Apple presentó su nuevo modelo de reloj inteligente, el Apple Watch Series 5, que trae como principal novedad una pantalla que permanece siempre visible, independientemente de su posición.

La pantalla de los modelos anteriores de Apple Watch se oscurecía si no se encontraba en la posición correcta o no se activaba con el dedo, algo que no ocurre con la del nuevo modelo, que únicamente reduce el brillo en esos casos.

Apple reloj

El reloj también tiene una brújula integrada, 18 horas de autonomía de batería, llamadas de emergencia internacionales y estará disponible en pedidos online a partir de este martes y en tiendas a partir del 20 de septiembre a un precio de 399 dólares.