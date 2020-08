Del 7 al 10 de agosto los “gamers” tendrán un amplio abanico de títulos para disfrutar de forma gratuita y por tiempo limitado para Xbox One, PlayStation 4 y PC y a continuación Popular te presenta un punteo sobre los más destacados:

PlayStation 4

La consola de Sony otorgará, como parte de las celebraciones de su décimo aniversario, su servicio PlayStation Plus de forma gratuita este sábado y domingo.

Cabe destacar que en Argentina, esta membresía anual se puede adquirir en la tienda online oficial de PlayStation por 39,99 dólares; y en las principales tiendas de retail del país con facilidades de financiación a través de Tarjetas de Regalo de PS. Además, durante esta semana los usuarios podrán renovar sus membresías (de 3 y 12 meses) con 34% de descuento.

Además, los usuarios podrán descargarse a su consola para jugar sin cargo hasta el 9 Call of Duty Modern Warfare 2 Campaing Remastered Fall Guys: Ultimate Knockout, Street Fighter V (fuera del periodo de prueba ofrecerá un descuento del 60% para quien quiera comprarlo) y Borderlands 3.

PC

Los usuarios de computadoras tendrán un abanico más amplio que los de Sony para jugar de forma gratuita:

Street Fighter V, vía Steam hasta el 10 de agosto, y tendrán la misma promoción que sus colegas de PS4 si deciden comprarlo luego.

Borderlands 3, también desde la plataforma Steam, hasta el 12 de agosto, y con un descuento de 45% para quienes quieran adquirirlo luego de esa fecha.

Wilmot's Warehouse y 3 Out of 10 Ep 1: Welcome to Shovelworks, dos juegos disponibles desde la web de Epic Games Store.

Además, como parte del evento “Big Game Weekend”, Gears 5, Subnautica y Ark: Survival Evolved son tres alternativas gratis también disponibles del 7 al 10 de agosto.

Xbox One, los más beneficiados

Call of Duty: Modern Warfare, Gears 5, Black Desert, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter World, Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, Borderlands 3, Subnautica, Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Ark: Survival Evolved. Todos como parte del evento “Big Game Weekend” del 7 al 10 de agosto.

Además, desde la consola de Microsoft se podrá acceder a Portal Knights y MX Unleashed como parte de los Games with Gold de agosto.