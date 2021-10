Y desembarcó en formato de stickers para que todos sus fanáticos puedan incluirlos en sus chats con sus contactos.

¿Cómo descargar los stickers de El juego del calamar? El proceso es muy sencillo.

Es necesario seguir el siguiente paso a paso:

-El primer paso es bajar la app de Stickers Maker. Está disponible tanto para Android como para iOS, se puede descargar de la Google Play Store o de la App Store.

-Una vez se haya descargado la aplicación, hay que entrar a este enlace https://whatsapp.sticker.fan/es/pack/2332973/ y pulsar en "Agregar en WhatsApp".

-De esta manera ya estarán disponibles los stickers.

Grupo de WhatsApp.jpg WhatsApp: ¿Cómo descargar los stickers de 'El juego del Calamar'?

¿Cuáles son los motivos disponibles?

En principio hay nueve stickers:

-La imagen de figuras geométricas escritas en un papel, con la leyenda "Harto de deudas".

-La imagen de figuras geométricas escritas en un papel, con la leyenda "Tengo la solución".

-La imagen de una muñeca, con la pregunta "¿Quieres jugar conmigo"

-La imagen de una muñeca, con la leyenda "Jugaremos, muévete luz verde".

-La imagen del rostro de una muñeca, con la leyenda "Observa".

-La imagen de los ojos de una muñeca

-La imagen de un personaje sonriendo, con la leyenda "Sonríe".

-La imagen una persona con una sudadera que no se le ve el rostro, con la leyenda "Olvidaste la regla, no hables si no te doy permiso".

-La imagen de un personaje que porta un traje y sostiene dos tarjetas, con la leyenda "Hagamos un trato".

¿Qué es El juego del calamar?

"Squid game" mejor conocida en Latinoamérica como "El juego del calamar" es una serie surcoreana de Netflix, que recientemente se estrenó y al igual que otro contenido de la "N" ha ganado mucha popularidad.