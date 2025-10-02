Nuevos razr 60: diseño icónico y máxima resistencia

La nueva familia motorola razr 60 incluye una bisagra reforzada en titanio, protección IP481 contra el polvo y el agua, Corning Gorilla Glass-Ceramic en la pantalla externa y acabados de lujo en materiales como Alcántara y madera natural.

Resistencia y durabilidad

El formato plegable de los motorola razr logra que se destaquen en cualquier situación. Y para que la experiencia sea la mejor y no haya preocupaciones, incluyen una nueva placa de bisagra reforzada con titanio, 4 veces más resistente que el acero inoxidable de grado quirúrgico4.

En la práctica, la nueva bisagra soporta hasta un 35% más de pliegues que la generación anterior, suficientes para años de uso sin sobresaltos.

La nueva bisagra, junto con el resistente cristal ultrafino, crea una pantalla un 30% más fluida hasta la fecha.

Lo externo es tan importante como lo interno. Por eso, los nuevos razr están diseñados con espacios mínimos y filtros de cepillos integrados, por lo que alcanzan protección IP48 contra el polvo y el agua. Es decir, soportan la inmersión en 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos y protección contra el polvo.

Con esto, los nuevos motorola razr 60 son los plegables más duraderos de la marca.

¿Qué hay con la pantalla externa? Excelente pregunta. Ese display es el que está más expuesto a otros elementos cuando llevamos el razr, por ejemplo, dentro de una cartera. No deberías preocuparte.

El razr 60 ultra es el primer teléfono plegable con Corning Gorilla Glass-Ceramic, la pantalla externa más resistente de todos los razr con un rendimiento 10 veces mejor en caídas, para que los usuarios puedan estar tranquilos sabiendo que están protegidos de rayones y rasguños2.

Acabados de lujo y colores vibrantes

La ingeniería líder que destaca a la familia razr 60 para una construcción más duradera puede pasar desapercibida a simple vista. El diseño de lujo, no.

La nueva familia motorola razr 60 estrena colores más atrevidos y acabados más lujosos, completamente diferentes al resto de los plegables del mercado.

El razr 60 ultra está disponible en cuatro acabados únicos: Alcántara de tacto suave, madera auténtica, además de uno inspirado en el satén y otro en cuero, con colores seleccionados Pantone.

Muy utilizado en artículos de lujo, Alcántara llega por primera vez a la industria de los smartphones. Fabricada en Italia, Alcántara es suave al tacto, cómoda de sostener y fácil de sujetar. Tiene un compromiso certificado con la sostenibilidad y ha obtenido la tan codiciada certificación de Neutralidad de Carbono desde 20093.

La incrustación de madera auténtica llegó al razr 60 ultra. Cuenta con la certificación FSC135 y procede de bosques certificados y otras fuentes controladas gestionadas con prácticas como la tala selectiva, el mantenimiento de la biodiversidad y la replantación de árboles.

Cada material se combina con un color Pantone especialmente seleccionado: PANTONE Scarab de inspiración natural, el primitivo PANTONE Mountain Trail, el juvenil PANTONE Cabaret y el intenso PANTONE Rio Red.

Los motorola razr 60 también incluyen detalles de lujo, con colores Pantone. Vienen con acabado duradero inspirado en el cuero, un sofisticado acabado inspirado en el nylon o un ligero acetato que aporta una textura única a cada dispositivo.

Las personas pueden expresarse al elegir entre cuatro colores: PANTONE Gibraltar Sea, PANTONE Spring Bud, PANTONE Lightest Sky.

Con esto, la sensación de comodidad que implica llevar un razr en el bolsillo o la cartera sigue presente al sostenerlo en tus manos, sin importar que estés tomando una foto, revisando un correo o simplemente riéndote con los mensajes de tus amigos.