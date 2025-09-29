Motorola es socio oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 ofrece una oportunidad única para dar a conocer a los jugadores emergentes e inspirar a millones de aficionados en todos los continentes. Esto forma parte de la amplia colaboración de Motorola y Lenovo con la FIFA, que se extenderá a la Copa Mundial de la FIFA 26 en Canadá, México y Estados Unidos, y a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 en Brasil.

Durante el torneo, Motorola aprovechará su icónica marca y llevará a cabo activaciones tanto dentro como fuera del campo, diseñadas para atraer a aficionados de todo el mundo. Las iniciativas de marketing in situ incluirán contenidos de la marca Motorola que se mostrarán en pantallas LED en el campo de juego y en las pantallas del estadio antes, durante y después de cada partido, lo que garantizará la visibilidad de la marca en los momentos clave del torneo.

Los aficionados de todo el mundo también podrán conectarse con Motorola a través de campañas globales en las redes sociales, mientras que la empresa colaborará con creadores de contenido futbolístico y jugadores de los equipos clasificados para interactuar con sus consumidores, llevando la emoción del torneo a las interacciones cotidianas. Los smartphones de Motorola también se integrarán a lo largo de toda la competición.

“La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 representa el futuro del fútbol, y nos entusiasma contribuir a amplificar la voz de los jóvenes deportistas y acercar a los aficionados al fútbol a través de nuestras activaciones y la tecnología de los smartphones”, afirmó Sergio Buniac, presidente de Motorola. “Como socio tecnológico y de smartphones del torneo, esperamos hacer que el fútbol sea más accesible y atractivo para todos. Nos complace seguir apoyando a la FIFA mientras nos preparamos para la próxima Copa Mundial de la FIFA 26.

Motorola Sub 20 2 M

Esta colaboración tiene como objetivo crear vínculos significativos con los aficionados y amplificar la energía de una de las etapas más prometedoras del fútbol. Combinando las activaciones sobre el terreno de juego en Chile con la participación digital en todo el mundo, Motorola celebrará la pasión por el fútbol e inspirará a una nueva generación de aficionados y jugadores. Como socios oficiales de la FIFA, Motorola y Lenovo están preparados para ofrecer tecnologías integradas e innovadoras que harán que el fútbol sea más accesible y atractivo para todos, haciendo crecer este deporte en todo el mundo y creando nuevas experiencias impulsadas por la inteligencia artificial y la tecnología para los aficionados de todo el mundo.

Romy Gai, director comercial de la FIFA, declaró: “Estamos encantados de contar con el apoyo de Motorola para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™. Este torneo reunirá a muchos de los futbolistas jóvenes más prometedores del planeta, procedentes de 24 países. A través de esta colaboración, Motorola nos ayudará a dar a conocer sus habilidades y sus historias a más personas en todo el mundo”.

Motorola apoyará a la FIFA y a los 24 equipos clasificados que competirán en 52 partidos. El torneo se celebrará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.