WhatsApp Web: cómo saber si alguien los abrió sin permiso

Existen dos maneras en que alguien puede tener acceso a la aplicación, dado que WhatsApp solo puede estar activo en un dispositivo móvil al mismo tiempo, es imposible que alguien esté usando el número de un usuario desde otro teléfono inteligente.

De todos modos, sí puede haber un número indefinido de sesiones WhatsApp Web abiertas, por lo que cerrarlas luego de usarlas en alguna computadora.

Una forma de saber si alguien puede entrar en su WhatsApp es si la persona interactúa con las conversaciones de alguna manera.

WhatsApp Web.jpg WhatsApp Web

De esta forma, si se estaba hablando con algún contacto y uno no se percata de que faltan mensajes o que la persona recibió mensajes que no mandaste, es probable que alguien tenga acceso. Lo propio acontece con conversaciones borradas y archivadas o conversaciones nuevas que uno no hizo.

Además, otra posibilidad es ver los dispositivos Web a los que WhatsApp está enlazado. La aplicación lleva un registro de todas las computadoras a las que se ha conectado a través de web.

Si se repasa la lista, se puede ver cuáles son las sesiones activas, y cuándo y desde dónde fueron iniciadas. Si no se reconoce alguna, se sabe que alguien tiene acceso a la cuenta.

Un par de consejos útiles

En iOS: ir a Configuración > Dispositivos vinculados. Ahí aparecerán las sesiones que se han activado, dónde, cuándo y en qué sistema operativo.

Android: hacer click en el menú de los 3 puntos en la esquina superior derecha, y después en WhatsApp Web. Aparecerán las sesiones que se han activado, dónde, cuándo y en qué sistema operativo.