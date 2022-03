Florencia de la V confirmó el final de La Noche de la V

"Este sábado termina 'La Noche de la V', la primera temporada. hemos decidido darle fin. Le quiero agradecer muchísimo al canal por acompañarme, era muy difícil para mí...", dijo la conductora.

Florencia de la V explicó el motivo por el que, junto al canal, decidió que lo mejor era solo quedarse con la conducción del histórico ciclo de espectáculos de América TV.

"La gente - dijo la conductora- me escribió por muchísimo por Instagram y por Twitter: '¿qué pasaba?'... Estoy haciendo toda la semana 'Intrusos' y la verdad es que tener un programa los fines de semanas era un montón, era algo que no tenía pensado al principio, porque solamente pensaba hacer un programa, después surgió conducir este programa maravilloso que disfruto tanto, entonces por el momento dijimos 'bueno, ponemos un stop acá y seguimos quizás más adelante', agosto o septiembre, no lo sabemos".

"Les quiero agradecer profundamente a todos mis compañeros, a la señorita Bimbo, a toda la gente que ha compartido conmigo, a los invitados por la onda, por la entrega y por lo bien que me hicieron pasar, y a ustedes por acompañarme siempre, al público, espero que la hayan pasado tan bien como yo, gracias", finalizó la actriz.