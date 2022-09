La Voz Argentina, brilla en la cuenta regresiva

Tengo a Sandro Sigue el Show

Elías Parral interpretó "Tengo" en una versión muy rockera del popular tema de Sandro. Ricardo Montaner le dedicó unas sentidas palabras: "Decirte Elías, que cada día te superas más, que estoy orgullosísimo de ti, que me he quedado loco de como me habla la gente en la calle de ti".

Y al parecer no se equivocó, porque la gente le dio el 32,2 % de los votos y quedó en el primer lugar del Team Montaner.

Embed

Quisieron verla más

Naiquén Galizio fue la segunda seleccionada del Team de Ricardo Montaner por su versión de "Qué ganas de no verte nunca más", la famosísima canción de Valeria Lynch. La participante de Lincoln obtuvo el 28,4 % de los votos de los televidentes de La Voz Argentina. "Decirte que cada vez que te veo sonreír alegras mi corazón, a mi me emociona mucho como todo el tiempo estas buscando superarte", fueron las palabras que le dedicó Ricardo Montaner.

Embed

Sigue el Show

Ángela Navarro logró brillar con su interpretación del tema compuesto por Freddie Mercury para Queen. La joven de 22 años, integrante del Team de Lali Espósito, cantó "The show must go on" (El show debe seguir) y consiguió el puntaje más alto de la noche con el 38,5 % de los votos del público.

Embed

Tomás y su pacto

Tomás Sagues, del Team Lali Espósito fue el último seleccionado de la noche con el 24,7 % de los votos del publico. El joven de 24 años, de Bella Vista, interpretó "Un Pacto" el famoso "himno" de la Bersuit Vergarabat.

Soledad Pastorutti fue la primera en hacerle la devolución y emocionó al participante: "A mi lo que más me gusta de vos es que siempre fuiste vos en este programa, y lo valoro muchísimo, tenés una gran personalidad, pero esta noche, además de eso, le pusiste un sentimiento a esta canción que a mi me llegó muy de cerca".