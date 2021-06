Jorge Lanata vuelve hoy con PPT a la televisión

"La idea es seguir haciendo lo que venimos haciendo siempre. Algunos formatos van cambiando, de hecho el año pasado se nos ocurrió lo de la caja y este año vamos a seguir con la caja porque, de hecho, los que están mirando también están en una caja ahora", detalló el periodista.

"Cumplimos diez años. Hace un tiempito estuve viendo material viejo y cuando uno repasa es muy fuerte pensar cómo estaba el país hace diez años y cómo esta hoy. Vamos a acompañar eso, contar las cosas que están pasando y mientras tanto nos divertimos, porque tratar de comunicar la realidad con [Richard] Wagner de fondo... ya demasiado Wagner hay en las cosas que pasan", manifestó el conductor de "Periodismo Para Todos".

El periodista anticipó los informes que presentará hoy: "Hay varios temas propios, hay una pregunta que la gente tiene que esperó que podamos contestar mañana (por el domingo). Es por qué hay tantos muertos: en principio lo que me parece que pasó es que el Gobierno ignoró la segunda ola y estamos hoy viviendo las consecuencias de eso. Tenemos un estudio hecho que muestra por qué hay tantos muertos y cuales son las cosas en que se falló".

A lo que agregó en comunicación con Radio Rivadavia: "Después hay una cosa nueva de sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo social, historias vinculadas al PAMI, y obvio que los soldaditos van a estar”.

Además, Lanata remarcó que "Periodismo Para Todos" durará una hora, se emitirá sin cortes y que al final de la primera emisión de 2021 aparecerán todos los periodistas que participaron del ciclo a lo largo de su primera década.

Con respecto al rating, el periodista reflexionó: “Yo vivo en una selva en la cual el lenguaje que se habla es el rating. Si me preguntás a mí, desde lo personal, lo que importa es que me digan si el programa es bueno o malo, no cuanto midió".

Y aseveró: "Pero yo no puedo no pensar cuánto mido porque vivo en esa selva. Si mido poco, me echan a la mie..., y si mido mucho, me da cierto poder para ser cada vez más libre y hacer lo que tengo ganas".

Lanata manifestó que trabaja sin cucaracha y se entera de cómo midió cuando termina el programa. Explicó: "Yo no quiero saber la medición (minuto a minuto) mientras hago el programa, no soy distinto del público, si yo me entretengo sé que la gente también, si yo me aburro, ellos lo mismo”.