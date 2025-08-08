Marcos Rojo llegó a Racing y tomó una decisión crucial con respecto al uso de su apellido en la camiseta

Apenas se concretó su llegada, en redes sociales se filtró que Marcos Rojo usará la camiseta número 6 con el nombre “Marcos”, debido a la cábala de Gustavo Costas de no tener nada “Rojo”. El fanatismo del entrenador de la Academia es tal, que no quiere saber nada con ese color.

Ni Rojo ni Faustino, que es su primer nombre, ni Alberto, que es el tercero que aparece en su DNI. No habrá que esperar a la presentación oficial para resolver este misterio sobre el dorsal del futbolista.

image La camiseta de Marcos Rojo que circula en las redes.

El jugador formado en Estudiantes de La Plata rescindió su contrato con el "Xeneize" este jueves para transformarse en el sexto refuerzo de los de Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.

Se suma a las llegadas de Tomás Conechny del Deportivo Álaves de España, Elías Torres de Aldosivi de Mar del Plata, Duván Vergara de América de Cali de Colombia, Alan Forneris de Colón de Santa Fe y Franco Pardo de Unión de Santa Fe.

El propio Rojo contó que para destrabar su salida sólo habló con Marcelo Delgado, hoy el único asesor del mandatario del “Xeneize”.

Ya fuera del club, Rojo también dio su versión: “No hablé con Riquelme, hablé con Delgado ayer, pero muy poco”. Y agregó sobre su separación del plantel: “No sé quién tomó la decisión; eso pregúntenselo a Russo. Hablé con mis compañeros hoy a la mañana y pude despedirme”.

En el balance deportivo, el defensor deja 118 partidos, 9 goles y 4 expulsiones desde su llegada en 2021 (debutó en un Superclásico que terminó 1 a 1). En ese período levantó cuatro títulos: Copa Argentina 2019/20, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022.

El mensaje de Marcos Rojo tras su salida de Boca

Rojo acordó su salida con la dirigencia de Boca y esta mañana se acercó a Boca Predio para firmar su desvinculación y despedirse del plantel.

Minutos después, luego de hacer la revisión médica para dar su próximo paso hacia Racing, el excapitán hizo un fuerte descargo en redes sociales: agradeció a los hinchas, pidió "disculpas" por sus errores y le tiró un palito a la dirigencia. "Hay cosas que prefiero guardarme", sentenció.

Cuando atendió a los medios tras salir de la escribanía, Rojo dijo que se iba a su casa "a descansar", pero horas más tarde apareció en la Clínica Deragopyan para realizarse la revisión médica.

image Marcos Rojo y su esposa.

El posteo de la esposa de Marcos Rojo

La salida de Marcos Rojo de Boca sigue dando de qué hablar, luego de que su esposa, Eugenia Lusardo posteara un polémico mensaje en sus redes sociales.

Tras firmar su rescisión este viernes, el defensor quedó en medio de una grieta entre los hinchas por las indisciplinas que lo habían apartado del plantel. En ese contexto, Lusardo publicó un fuerte mensaje en redes para respaldarlo.

“Te vas con la frente en alto, como sos vos: leal y respetuoso. Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”, escribió, en defensa de su conducta dentro y fuera de la cancha.

El posteo cerró con una frase que encendió todavía más el debate: “Los demás, que la cuenten como quieran.” En redes sociales se especuló con que la frase podía apuntar al presidente de Boca, Juan Román Riquelme.