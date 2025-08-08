Milei anunció nuevas medidas para "amurallar el déficit cero"

Aseguró la política impulsa “engaños demagógicos” que “toma a los ciduadanos como idiotas”, en referencia a los proyectos impulsados por la oposición en el Congreso.

“Si los sumamos, lo que incluye reinstaurar la moratoria, aumentar el sueldo docente y las pensiones por discapacidad, representan un gasto anualizado del 2,5 del PBI, equivlanete a una YPF por año, o sea, un endeudamiento adicional de más de 300 mil millones de dólares”, indicó el mandatario en cadena nacional.

El presidente Javier Milei afirmó que el Congreso dio un “nuevo espectáculo lamentable” porque “impulsó un conjunto de leyes destinadas a destruir el superavit fiscal, usando causas nobles como excusa”, y “promulgó leyes que llevana a la quiebra nacional”.

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, expresó por cadena nacional.

Afirmó que su gestión “asumió con un mandato económico claro”, en referencia a “terminar con la inflación”, por lo que “la única manera de lograr es objetivo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario”.

“Nuestro programa empezó a arrojar sus primeros resultados, la inflación se ha desplomado”, dijo Milei en un discurso emitido por cadena nacional.

Anunció que el lunes firmará una "instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro no podrá solicitar dinero presado al Banco Central para financiar su gasto":

También dijo que en los próximos días enviará un "proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de de gastos nacionales que incurran en déficit fiscal".

Las frases principales de Milei

“Los kirchneristas van a hacer cualquier cosa por volver al poder”.

“Sería fácil desentenderme de las consecuencias, pero mi tarea como Presidente es asegurar el bienestar y futuro de los argentinos. No vine a buscar atajos”.

“Mi tarea es hacer el bien, incluso al costo de que digan que soy cruel”.

“Aumentar el gasto público es destructivo”.

“Emitir dinero no crea riqueza, sino que la destruye”.

” Una vez que limpiemos los rezagos de la política anterior, la inflación será un recuerdo”.

“Los diputados y senadores no sufren las consecuencias directas de las políticas que impulsan, les rinde políticamente”.

“No en vano somos el primer gobierno en 133 años que tiene superávit fiscal”.

“En los próximos días tomaremos dos medidas para amurallar el défici cero: el lunes firmaré un decreto para prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria. El Tesoro no podrá pedir dinero al Banco Central. Esto ya lo implementábamos, pero ahora lo hacemos oficial”.

“Voy a enviar un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. Exige presupuestos con equilibrio o superávit”.

“Cada peso que quieran sacar tiene que tener nombre y apellido de a quién se lo quieren sacar”.

“Lo que el Congreso quiere imponer nos forzaría a emitir dinero”.

“Aprobar estos proyectos implica volver el tiempo atrás. No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda”.

“Al Congreso le digo, si quieren volver para atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

“No existen atajos en la economía. Si aumentar el gasto público seríamos el país más

“Hay dos caminos posibles, el que ofrecemos nosotros, del crecimiento genuino, custodiando el superávit fiscal, que pronto trasladará los beneficios a toda la economía”.

“Saben que cuando la Argentina despegue, ellos solo serán un mal recuerdo. No hay nada que les genere más terror que saber que no los necesitamos”.

“El otro camino es el de la emisión monetaria, el que nos propone este Congreso. Pero ese sendero lleva directamente al colapso”.

“Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto”.

“Le pido a la sociedad que crea en el proyecto”.