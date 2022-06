Mirtha Legrand ¿se queda sin mesa?

En el marco de los festejos por los cien mil espectadores de la obra Inmaduros, que protagoniza con Diego Peretti, el gerente de programación confesó sus deseos al programa Mañanísima (Ciudad Magazine) de Carmen Barbieri: "Espero que vuelva. Ojalá. Yo la adoro, me encantaría que vuelva ella, Juana también. Le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar. Ojalá se pueda resolver, nosotros la queremos".

Mirtha y Nacho.jpeg

Como anticipamos en la nota de Diario Popular, del 11 de mayo, el tema económico es el gran obstáculo que impide llegar a un acuerdo entre las partes.

Nacho Viale, nieto y productor de la diva, no aceptó las condiciones ofrecidas por el canal, y su contrapropuesta esta alejada de las posibilidades que podría pagar la empresa.

Vale la pena aclarar que el 1 de junio pasado, venció el plazo de exclusividad de El Trece para negociar el contrato de Mirtha. A partir de esa fecha la productora StoryLab, de Viale, puede ofrecer el programa a otros canales.

Para terminar, Suar explicó los motivos de tanta demora: "Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo".

"El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de El Trece. Es una figura para nuestra pantalla y sino, que vaya donde quiera porque ella es de todos los canales. Es una cuestión económica nada más”, cerró el Chueco.