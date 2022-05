“¿Puedo hacerte laburar? Se enojó Agustina. Va a actuar”, dijo Andy que después le pidió a Antonio Birabent que le haga una pregunta a Cherri.

“¿Fuiste novia de Rodrigo?”, consultó el escritor. “Siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece, porque soy una persona que tiene pareja en este momento. Me ponés en una situación incómoda. Tengo tres chicos que están mirando el programa”, comenzó a improvisar Agustina.

“Tengo las patas como una galleta, estoy ca... de hambre, no es tu culpa [dijo, mirando a Andy], es esta gente que traés, chau chicos”, dijo Cherri y se retiró del estudio en una breve actuación por la que fue aplaudida por Kusnetzoff y sus invitados.

“Sos muy buena, ¿no les digo que hace lo que quiere?”, expresó el conductor sobre el paso de comedia de Cherri, quien este año se llevó el Martín Fierro por su protagónico en la ficción de eltrece, La 1-5/18.

Finalmente, Agustina Cherri recibió un gran aplauso por la actuación improvisada que realizó en PH.