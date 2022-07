Sofía "Jujuy" Jiménez contó que sufre de tripofobia

Este sábado por la noche, Andy Kusnetzoff le preguntó a la modelo sobre la fobia que padece hace varios años: la tripofobia, un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas.

“Pensarlo me da como impresión, de hecho, esto podría ser”, dijo la modelo señalando un sector del estudio de televisión y el suelo, que estaba decorado por varios círculos. “Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe”, informó Jujuy, y puso como ejemplo los tentáculos de los pulpos que tienen las ventosas, una al lado de la otra.

“Cuando ves uno al lado del otro, pero chiquitito te genera arcadas, ganas de vomitar y no podés verlo”, explicó la actriz de 31 años, aun así, reconoce que no es tan grave su padecimiento. Sin embargo, contó que su hermana lo sufre demasiado: “la pasa mal en serio, la he visto vomitar de lo mal que la pasa”.

El conductor de PH Podemos Hablar le preguntó si trata esa fobia en terapia pero Jujuy le dijo que intenta no darle tanta importancia, dado que cuando se encuentra con imágenes circulares, simplemente intenta no mirarlas.