Cerúndolo avanzó a las semis tras el abandono de Sinner

El italiano abandonó por sufrir el dolor que le provocaban ampollas en sus pies con el marcador 1-4 y le permitió al argentino avanzar a las semifinales, en las que se medirá contra el ganador del match entre el noruego Casper Ruud y el alemán Alexander Zverev, que chocarán desde las 22 (televisa ESPN).

Cerúndolo había vencido en las primeras ruedas a otros jugadores mejor ubicados en el ranking que él, como Reilly Opelka, Gael Monfils y Frances Tiafoe.

Desde el próximo lunes, el argentino estará entre los 60 mejores jugadores del mundo, sumará a sus premios oficiales un cheque de 343.985 dólares como mínimo y con el nuevo puesto en el ranking tendrá asegurado su ingreso directo al cuadro principal de Roland Garros y muy posiblemente al de Wimbledon.

“Todavía no caigo. Estoy medio perdido... Yo quería seguir jugando, quería ganar el partido completo. No sé ni por qué se retiró”, declaró Cerúndolo.

“Dijo algo, pero no le entendí nada. No sé si era por una pierna. Se fue tan rápido que no entendí. Todavía no caigo. Fue muy extraño, porque quería jugar. Estaba preparado para un buen resultado. Creo que mi juego se adapta bien a las canchas duras y estoy con mucha confianza”, agregó.