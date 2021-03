Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo, a semifinales

Schwartzman sacó a relucir gran parte de su repertorio tenístico y se instaló sin pasar sobresaltos entre los mejores cuatro del Argentina Open tras doblegar sin pasar demasiados apremios al español Jaume Munar por 6-2 y 7-5.

El "Peque", noveno en el ranking mundial de la ATP y máximo favorito al título en Buenos Aires, consumó su victoria sobre Munar (106), surgido de la clasificación, en una hora y 50 minutos de juego, en el partido que cerró la quinta jornada en la cancha central Guillermo Vilas del escenario ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Schwartzman se enfrentará mañana, no antes de las 14, al serbio Miomir Kecmanovic, quien eliminó a su compatriota Laslo Djere por 6-4 y 7-6 (8-6). Kecmanovic, ubicado en el puesto 42 del ranking mundial de la ATP y cuarto preclasificado en Buenos Aires, consumó su victoria sobre Djere (60) en dos horas y 10 minutos, y jugará este sábado la segunda semifinal de la jornada.

La primera tendrá como protagonistas al argentino Francisco Cerúndolo y al español Albert Ramos-Vinolas. Cerúndolo logró un muy buen triunfo sobre el español Pablo Andújar por 1-6, 6-3 y 6-3 con un rendimiento que creció ante la dificultad.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 137 del ranking mundial de la ATP, revirtió un encuentro que le era desfavorable ante Andújar (57) y se extendió durante dos horas y 10 minutos, y se adueñó del festejo final en la cancha central Guillermo Vilas del complejo tenístico ubicado en el barrio de Palermo.

"El primer set lo perdí porque no estaba aprovechando las oportunidades que tuve. No me desanimé tras perder ese parcial, comencé a jugar más agresivo, dominé los puntos y mejoré el saque, creo que jugué un partido impecable a partir del segundo y por eso gané", analizó Cerúndolo en la rueda de prensa que ofreció luego de su victoria.

El argentino chocará a partir de las del mediodía con el español Albert Ramos-Vinolas, que en el otro encuentro de singles de la jornada superó al indio Sumit Nagal por 4-6, 6-2 y 7-5 al cabo de 2 horas y 26 minutos de juego.