Schwartzman debutó en el US Open con un triunfo

El partido tuvo una duración de dos horas y 22 minutos y se desarrolló de menor a mayor. Schwartzman logró ser siempre un poco más superior a Berankis. El Peque se mostró muy sólido con el primer servicio, cometió menos errores no forzados que el europeo (31 contra 51) y no se dejó complicar por la velocidad de los tiros de su adversario.

"Fue un partido difícil. La cancha está rapidísima, más que el año pasado, y hace que las condiciones de juego sean complicadas porque muchas veces no tenés tiempo de pensar demasiado, no hay tiempo de reacción. El primer set fue muy duro, pero lo pude sacar adelante con más inteligencia que juego. Después fui jugando mejor y al final lo vi bastante cansado a mi rival, porque hace mucho calor. En algún momento sufrí, me acordaba del año pasado, cuando perdí en el debut en esa misma cancha, pero lo terminé llevando bien", analizó Schwartzman tras la victoria.

El argentino disputará la siguiente ronda con el sudafricano Kevin Anderson (75°), que se impuso en un largo partido de 4 horas y 22 minutos ante el checo Jiri Vesely (89°) por 7-6 (7-1), 4-6, 3-6, 7-5 (7-5) y 7-6 (7-4).

ADEMÁS:

Unión venció 1-0 a Argentinos en Santa Fe

Atlético Tucumán derrotó a Newell's en Rosario y se prende