Orden en las autopistas: la ANSV sancionó a más de 1800 "banquineros"

Durante estas fiscalizaciones, también fueron sancionados 340 conductores por circular sin patente o con la placa adulterada y 187 por utilizar el teléfono celular mientras conducían.

Este tipo de controles forman parte de acciones sostenidas para ordenar el tránsito, recuperar el respeto por las normas y desalentar prácticas peligrosas y deshonestas que afectan a millones de conductores todos los días.