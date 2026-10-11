Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con empresarios y recibir dos premios

Por la noche, a las 20, el Presidente asistirá a la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global" y pronunciará un discurso de agradecimiento.

Una exposición sobre el modelo económico argentino

La agenda continuará el jueves 15 con una presentación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, prevista para las 11.20, bajo el lema "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo".

Durante esa actividad, Milei recibirá la distinción "Global Champion of Free Enterprise", otorgada en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

Más tarde, a las 17, participará de un encuentro organizado en la Embajada argentina en Washington, en el marco de la presidencia nacional de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

La actividad estará dedicada a ampliar el diálogo hemisférico sobre la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

El regreso está programado para el jueves a las 21, también en un vuelo especial, con llegada a la Argentina el viernes a las 8.30.

La agenda del Gobierno durante su ausencia

Mientras Milei permanezca en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, participará de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial, previstas en Bangkok, Tailandia, entre el 13 y el 17 de octubre.

En Buenos Aires, el martes se realizará una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno, mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, participará de actividades vinculadas con la competencia económica y la logística. El titular de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmará convenios con Córdoba y La Pampa, mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, asistirá a encuentros del sector sanitario.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tendrá compromisos vinculados con la lucha contra el crimen organizado y supervisará el viernes los dispositivos de seguridad previstos en el AMBA por la visita del papa León XIV.

El nuevo viaje presidencial se produce en medio de la estrategia oficial de fortalecer los vínculos económicos internacionales, promover inversiones y presentar el rumbo de las reformas argentinas ante empresarios y representantes de instituciones estadounidenses.