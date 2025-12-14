Con un Buen Plan para ganar el Premio Diario Popular

Premio Diario Popular Jockey (1) Laureano Celasco

El entrenado por Miguel Ángel Suárez, con una muy buena conducción de Laureano Colasso, se desenvolvió a la expectativa hasta que pisaron la recta, donde su piloto comenzó a buscar el hueco para filtrarlo y, al no encontrarlo, abrió al hijo de Equal Stripes para comenzar la escalada por mitad de cancha. De esta manera, se adueñó de la punta en los 300 y de ahí estiró diferencias.

En definitiva, las chapas marcaron 5 cuerpos de ventaja del representante del stud Aladino sobre el favorito Mandalorian, mientras 3° quedó Security Banker. Así, Buen Plan consiguió su 1ª conquista y fue el “chico de la tapa"

Gran Premio "Carlos Pellegrini"

El Hipódromo de San Isidro vivió una jornada inolvidable con la disputa del Gran Premio Carlos Pellegrini Grupo 1, la prueba más prestigiosa del hipismo argentino. Sobre 1 1/2 millas de pista de grama y ante una multitud, el brasileño Obataye se quedó con una victoria brillante que hizo sonar la samba en el circo hípico del Cono Sur.

Con la conducción precisa del reconocido jinete Joao “Magic Man” Moreira, Obataye desplegó todo su poder en la recta final para superar a un exigente lote de 18 competidores y confirmar los pronósticos que lo señalaban como el gran favorito.