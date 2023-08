Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

Seek Again - Nominadora

UNLOCK YOUR WISH

INDIO EXPRESSIVE (3) VITAMINICO (9) UNLOCK YOUR WISH (1)

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

VERNI OFF RISK

ESLOVENA (3a) VERNI OFF RISK (2) SILVER WAVE (5)

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Catcher In The Rye - Forty Montera

Sabayon - Star In Love

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

Hit It A Bomb - Stormy Venturada

Hit It A Bomb - Like Royalty

LIKE A BOMB

Todo caballo de 4 años y más edad ganador de dos o tres carreras. Peso: 4 años, 54 kilos; 5 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

Greenspring - Mitica Inc

In The Dark - Cruzzina

Most Improved - Macarena Zip

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100

Gold Gulch - As Well

ASK FOR GOLD

Potrillos nacidos desde el 1° de julio de 2020. Peso 56 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Adicional $ 100.000 al ganador. (Inscripto en la Serie Rocha de Plata). Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

True Cause - Surfindy

Hit It A Bomb - Sunshine Allie

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100

Hit It A Bomb - Inter Star

No Correrá

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de tres o cuatro carreras. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de cuatro carreras. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000

Master Of Hounds - Selhaly

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 50 - IMPERFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

PASSION WITH GLORY

Incurable Optimist - Top Name

True Cause - Luz Magika

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100.

Todo Un Amiguito - Not For Bright

KEEP AMERICA GREAT

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TAKE IT ALL (2015) 19:30 hs.