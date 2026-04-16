La Justicia británica congeló activos argentinos por presunta manipulación de datos del Indec

La demanda

El litigio se origina en la supuesta manipulación de los datos del INDEC durante el kirchnerismo, lo que —según los demandantes— permitió evitar el pago de intereses atados al crecimiento económico. Los bonos conocidos como Cupón PBI establecían desembolsos si el crecimiento superaba determinados umbrales.

La canasta de crianza quedó por encima del IPC que reveló el INDEC. La canasta de crianza quedó por encima del IPC que reveló el INDEC.

Según la demanda, el país modificó la metodología de cálculo y reportó un crecimiento del 3,2% en 2013, apenas por debajo del 3,3% que activaba el pago. De haberse mantenido la fórmula original, Argentina debería haber abonado intereses en varios períodos posteriores, sostienen los acreedores.

En ese contexto, Argentina ya había depositado cerca de US$300 millones como garantía para apelar el fallo inicial, que luego fue ratificado. La Corte Suprema británica rechazó revisar el caso, dejando firme la sentencia.

La definición que surja de la audiencia en Londres será clave para determinar el alcance real de la medida y el impacto que podría tener sobre los activos argentinos en el extranjero.