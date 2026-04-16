La Justicia británica congeló activos argentinos por presunta manipulación de datos del Indec

Un tribunal del Reino Unido ordenó inmovilizar bienes del Estado argentino en el banco Lloyds en el marco de una condena en favor de inversores que denunciaron una supuesta manipulación de datos del Indec que los habría perjudicado.
En el marco de la causa por el denominado Cupón PBI, donde el país ya cuenta con una condena firme por alrededor de US$1800 millones, la Justicia del Reino Unido dispuso este jueves el congelamiento de activos soberanos argentinos en el banco Lloyds,
La orden fue emitida por un tribunal de Londres y se mantendrá vigente hasta la audiencia prevista para el próximo 21 de abril, instancia en la que se conocerán mayores precisiones sobre el alcance de la medida y los bienes eventualmente afectados.
Hasta el momento, no se detalló qué activos argentinos podrían estar depositados en esa entidad bancaria. El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien dio a conocer la novedad, indicó que esa información se definirá en la próxima audiencia.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron que el Estado nacional avanzará con un planteo para dejar sin efecto la decisión. En ese sentido, aseguraron que “no existen activos embargables de la Argentina en el Reino Unido, más allá de cuentas o bienes diplomáticos, que cuentan con inmunidad”.
El litigio se origina en la supuesta manipulación de los datos del INDEC durante el kirchnerismo, lo que —según los demandantes— permitió evitar el pago de intereses atados al crecimiento económico. Los bonos conocidos como Cupón PBI establecían desembolsos si el crecimiento superaba determinados umbrales.
Según la demanda, el país modificó la metodología de cálculo y reportó un crecimiento del 3,2% en 2013, apenas por debajo del 3,3% que activaba el pago. De haberse mantenido la fórmula original, Argentina debería haber abonado intereses en varios períodos posteriores, sostienen los acreedores.
En ese contexto, Argentina ya había depositado cerca de US$300 millones como garantía para apelar el fallo inicial, que luego fue ratificado. La Corte Suprema británica rechazó revisar el caso, dejando firme la sentencia.
La definición que surja de la audiencia en Londres será clave para determinar el alcance real de la medida y el impacto que podría tener sobre los activos argentinos en el extranjero.
comentar